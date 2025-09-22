Desde este centro se hace el seguimiento de las 4.500 pulseras activas en España y cada alerta tiene un protocolo distinto

El análisis de Carlos Franganillo sobre los problemas de las pulseras antimaltrato: "El origen estaba en el cambio de contrato"

La polémica en torno a los fallos de las pulseras antimaltrato tiene muchos componentes. Desde las propias pulseras de control hasta la gestión de las señales de alerta. Estas señales se gestionan en un centro llamado COMETA. Un equipo de 'Informativos Telecinco' ha estado este lunes sallí, en el lugar donde se hace seguimiento de las 4.500 pulseras que están activas en España.

En esta sala atienden 1.700 alertas diarias. "Si se manipula el dispositivo, en 15 segundos debe llegar una alerta a nuestro sistema. En ese momento lo primero que hacemos es llamar a la víctima y si en esa llamada vemos que está en riesgo ahí el protocolo cambia y se hace una llamada policial inmediata", explica Amaranta Cegarra, directora de centro de operaciones Securitas. Cada tipo de alerta tiene un protocolo distinto. Por ejemplo si no ha cargado la batería se le envía una notificación.

La alerta más prioritaria es cuando el agresor ha traspasado la franja de la orden de alejamiento. "Llamamos al agresor para contrastar la información que estamos viendo y después llamamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Disuadir primero, detectar y actuar", apunta Cegarra.

165 técnicos que actúan como policías y psicólogos

Trabajan 165 técnicos, las 24 horas del día y son un poco policías y psicólogos. "Salva vidas cada día, recibimos cada día muchas alertas", explica Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

"Se combinan tres tecnologías para asegurar el geoposicionamiento correcto de las víctimas y de los agresores. No solamente es de una red de un operador sino que siempre se conecta a la red que tiene mejor cobertura", explica Jesús Suso, director general de Vodafone Empresas.

La incidencias no las niegan porque se registran 30 millones de posicionamientos al día, pero defienden su tecnología más avanzada que la 3G anterior.