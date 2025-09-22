El presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, analiza el origen de las pulseras antimaltrato.

Carlos Franganillo, sobre los fallos en las pulseras de maltratadores: "Igualdad quiere hacer ver que eran puntuales, pero en 2023 ya había informes"

Compartir







El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado este lunes, 22 de septiembre, analizando el origen de los problemas y fallos que han tenido las pulseras que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género de sus agresores.

El presentador ha recordado durante el comienzo del informativo que "hace una semana la memoria de la Fiscalía General del Estado reveló que durante meses el sistema de protección a las víctimas de violencia de género había sufrido fallos". La polémica que se generó por estos fallos se centró en la "desprotección de las víctimas en el sistema de pulseras de vigilancia".

Tras unos días analizando las causas de estos fallos que dejan al descubierto a miles de mujeres, Carlos Franganillo explica que "el origen estaba en el cambio de contrato de esas pulseras que alertan a las mujeres de que sus agresores están demasiado cerca".