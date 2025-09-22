Elsa es la primera joven con ELA en entrar a la universidad, donde estudiará psicología y criminología

Tofersen, el tratamiento para pacientes con una mutación de la ELA, ya disponible y financiado

Elsa fue la primera niña diagnosticada en España con ELA infantil y ahora, convertida en una joven de 18 años, ha conseguido su sueño de ir a la universidad para ser psicóloga criminóloga. Con la ayuda necesaria, acude cada día a la facultad plantando cara a las consecuencias de la enfermedad. Informa en el vídeo Marta Lilao.

La sonrisa de Elsa guarda un motivo de peso, es la primera joven con ELA en llegar a la universidad. Pasear por los pasillos de la universidad hasta llegar a una de sus primeras clases no ha sido, desde muy pequeña, un camino fácil.

"Ya en primaria hubo un director que me dijo de que Elsa no podía titular en primaria", cuenta Eva Gómez, madre de Elsa. Ha recibido muchos noes, pero su madre ha luchado para transformar lo imposible en posible. Consigue hacer la PAU, sacar buena nota y entrar en el grado en Psicología.

"Lo único que necesita es una adaptación metodológica o pedagógica"

"En ese momento dices, ¿te toca la lotería? Sí, sí me tocó. Me tocó porque mi hija podía tener la oportunidad que el resto de los niños", cuenta emocionada. Estudia en igualdad de condiciones que el resto de alumnos. Con un dispositivo ocular plantea dudas en una pantalla y una persona pregunta por ella.

"Lo único que necesita es una adaptación metodológica o pedagógica, pero en una adaptación significativa. Ella tiene el mismo contenido que el resto de sus compañeros", aclara la madre. Su decisión y ganas de estudiar sacan de su madre una fuerza incansable. "Yo ahora lo que estoy haciendo viniéndome con ella, me tiro toda la mañana aquí", explica.

Juntas han marcado un precedente, viven el día a día pensando en un futuro. "Ella ha abierto un camino muy importante, hay que darle una oportunidad, tú no puedes llegar a un niño porque le ves en silla de ruedas, decirle no puedes estudiar", insiste. El objetivo, que ningún niño como Elsa pueda recibir un 'no' como respuesta.