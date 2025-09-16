Eric Dane, actor estadounidense de ELA, ha hablado sobre la importancia de encontrar una cura: “Soy actor, padre y ahora paciente"

El actor Eric Dane se rompe a llorar tras el diagnóstico de ELA: "No creo que este sea el final de mi historia"

El actor Eric Dane fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que actualmente no tiene cura. El estadounidense de 52 años se sinceró hablando de su reacción y el duro duelo de él y su familia.

Hace un mes que volvió a hablar de su evolución tras el diagnóstico, en una entrevista para el programa ‘Good Morning America’. Su enfermedad se desarrolló mucho más rápido de lo esperado: “Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante, el izquierdo, todavía funciona, pero el lado derecho ha dejado de funcionar por completo”.

A través de su perfil de Instagram, ha ofrecido una nueva actualización sobre su estado de salud donde habla de la enfermedad en profundidad como paciente: “Soy actor, padre y ahora persona que convive con ELA”. Necesitamos el camino más rápido para la cura y por eso me he asociado con ‘I am ALS’, dentro de la iniciativa ‘Push for Progress’. Nuestro objetivo es recaudar mil millones de dólares en los próximos tres años”.

Pide mayor apoyo en la investigación para la cura

Este proyecto del que ahora forma parte el actor tiene como objetivo invertir en investigación de la enfermedad, para poder buscar un tratamiento y conseguir que los enfermos de ELA puedan tener una mejor vida, ya que los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa son muy incapacitantes para los pacientes.

A pesar de su movilidad se ha ido viendo afectada con el paso del tiempo desde que le dieron este fatal diagnóstico, el actor continúa trabajando. Actualmente se encuentra grabando la tercera temporada de ‘Euphoria’, y el mismo anunció que seguiría desempeñando su labor hasta que el cuerpo lo permita.

Aunque los primeros síntomas no son muy apreciables en el vídeo, el actor presenta una serie de cambios que se pueden observar. Con una postura mucho más rígida y unos gestos faciales mucho más reducidos.