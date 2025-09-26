Muere el piloto de una aeronave sin motor en un accidente en la vertiente segoviana de Peñalara

El piloto de una aeronave ha muerto esta tarde en el accidente de un planeador que pilotaba y del que era el único ocupante cuando sobrevolaba la vertiente segoviana de Peñalara, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Tras casi una hora de búsqueda, el Grupo de Rescate en Altura de Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA) ha localizado la aeronave siniestrada en la que el piloto, de mediana edad y único ocupante, se encontraba fallecido.

El cuerpo ha sido evacuado en helicóptero por miembros de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al helipuerto de Manzanares El Real y desde allí ha sido trasladado al Anatómico Forense de Segovia.

Han localizado la aeronave siniestrada

Ante la cercanía del lugar del siniestro con la Comunidad de Madrid -a tan sólo 3 kilómetros-, tanto Madrid 112 como el centro 112 de Castilla y León recibieron llamadas alertando del accidente.

La primera llamada al centro coordinador de Emergencias de Madrid fue a las 18:39 horas y tres cuartos de hora después el GERA ha localizado la aeronave siniestrada, que se trataba de un planeador sin motor.