Muere el arquitecto chino Kongjian Yu, a los 62 años en un accidente aéreo en Brasil: creador del concepto de 'ciudad esponja'

Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, colaboradora de profesionales como María Teresa Campos

Compartir







El arquitecto paisajista chino Kongjian Yu, considerado una referencia mundial en urbanismo ecológico, murió en un accidente aéreo ocurrido la noche del martes en el suroeste de Brasil, según informó este miércoles la productora con la que estaba realizando un trabajo en el país suramericano.

Yu viajaba en una avioneta en compañía del documentalista Luiz Ferraz, el director de fotografía Rubens Crispin Jr y el piloto Marcelo Pereira de Barros, que también fallecieron en el accidente, según informaciones de Olé Produções. La avioneta se estrelló en una hacienda en una zona rural del municipio de Aquidauana, en la región del Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia y Paraguay, según confirmaron los Bomberos y la Policía Civil.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años, icono del cine italiano

Yu era profesor de la Universidad de Pekín y director del estudio Turenscape, uno de los mayores del mundo en arquitectura paisajística. El arquitecto viajó a Brasil para participar en la Conferencia Internacional del Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) de Brasil 2025, celebrada en Brasilia a comienzos de septiembre, y la semana pasada acudió a la Bienal de São Paulo, según informaciones del CAU.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Estaba de viaje en Brasil para grabar material

El arquitecto había viajado al Pantanal para conocer la región y para grabar material documental junto a los cineastas brasileños. Yu fue el creador del concepto de «ciudades esponja», aplicado en más de mil proyectos en 250 ciudades, diseñado para absorber grandes volúmenes de agua y mitigar los efectos de las inundaciones urbanas. También fue consultor del Gobierno chino y proyectó obras en más de 70 ciudades. "El corazón de una ciudad esponja es permitir que el agua de lluvia sea absorbida y almacenada como una esponja, reduciendo el riesgo de inundaciones de la ciudad2, decía en la publicación.