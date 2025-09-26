El Tribunal Supremo ha condenado a prisión a seis militares del Ejército de Tierra por acosar a una compañera

La Fiscalía de Castellón pide 10 años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de una menor de 13 años, a la que dejó embarazada

Compartir







El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a entre 6 meses y 1 año de prisión a seis militares del Ejército de Tierra por proferir continuos comentarios y gestos "denigrantes y ofensivos" hacia una compañera durante varios años por el hecho de ser mujer.

La Sala de lo Militar ha rechazado los recursos interpuestos por cinco de los seis condenados contra la sentencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto, que les condenó por un delito de acoso por razón de sexo a la citada pena de prisión y, además, les impuso una indemnización de 2.000 euros por daños morales.

PUEDE INTERESARTE Condenado un hombre a 12 años y 6 meses de prisión por ofrecer dinero a tres niñas por mantener relaciones sexuales

Dice la Sala que los condenados "llevaron a cabo una conducta reiterada de hostigamiento hacia la cabo… por su condición de mujer" y que "las expresiones y gestos de los recurrentes hacia ella, reiterados en el tiempo, tenían un evidente carácter denigrante y ofensivo", y no, como sostienen los militares, que los comentarios dirigidos a su compañera tuvieran carácter festivo y que eran bromas.

El argumento de los condenados

Por ello, rechaza que se haya vulnerado el derecho fundamental a la libertad de expresión de los condenados, que alegaban que, si el tribunal no hubiera considerado ofensivas las expresiones hacia ella por el mero hecho de ser mujer, serían unos comentarios y gestos "triviales e irrelevantes".

PUEDE INTERESARTE Investigan a un preso por presunto acoso a una mujer desde la cárcel de Jaén: cumple condena por asesinar a su expareja

La Sala deja claro que los condenados, en sus relaciones con el personal militar tienen la obligación y el deber de dirigirse a todos ellos de igual forma, con la consideración debida, independientemente de la condición masculina o femenina que ostenten, guardando y exigiendo, en todo momento y circunstancia, el decoro y respeto debido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Nada que ver con el comportamiento de los militares que "no solo no fue acorde a dichas pautas conductuales, sino que las expresiones y gestos proferidos por estos hacia dicha cabo (...) lo fueron por el hecho de ser mujer, con menosprecio a tal condición y formalmente ofensivas y atentatorias a la dignidad de dicha cabo".