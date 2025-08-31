La Fiscalía, además de la petición de prisión, reclama otros cinco años de libertad vigilada y una indemnización de 15.000 euros

Los padres de la menor supieron de los abusos sexuales a raíz del embarazo y los servicios sociales protegieron a la víctima

CastellónLa Fiscalía Provincial de Castellón solicita diez años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de manera continuada de una menor que tenía 13 años. La adolescente quedó embarazada y dio a luz en 2019 a una bebé fruto de esos abusos, según la información que publica El Periódico Mediterráneo.

El juicio tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en la Audiencia Provincial de Castellón y un magistrado deberá determinar el futuro del presunto abusador sexual, que ahora tiene 40 años. Los hechos ocurrieron cuando él tenía 34 años. Es decir, existe una diferencia de 21 años entre el acusado y la víctima.

El hombre era consciente de la edad de la víctima

Ambos empezaron lo que ella creía que se trataba de una relación sentimental, aunque desde el punto de vista legal se consideran supuestos abusos ya que no existe consentimiento posible cuando la víctima es menor de 16 años. El hombre, apunta el citado medio, se aprovechó de la confianza que entabló con la menor para mantener relaciones sexuales.

Esta situación se desarrolló durante varios meses y como indica el Ministerio Público Fiscal, en su escrito de acusación, "en todo caso" las agresiones sexuales, que se produjeron en una localidad de Castellón, comenzaron "con anterioridad a enero de 2019".

El presunto autor de los hechos, según considera la Fiscalía, "a sabiendas de la edad de la menor", comenzó y siguió estos accesos carnales con penetración.

El embarazo se debió producir en febrero puesto que la adolescente, ya con 14 años, alumbró a la pequeña en noviembre de 2019. La bebé, a la hora de ser inscrita en el Registro Civil, fue reconocida por los dos progenitores, lo cual ya implica el reconocimiento por parte del acusado de que hubo como mínimo una situación de abuso sexual.

Además de los diez años de cárcel que le reclaman, también consideran que luego debería permanecer en libertad vigilada durante otro lustro y abonar una indemnización de 15.000 euros en concepto de perjuicio moral.

Los padres de la menor descubrieron los hechos a raíz del estado de gestación y pusieron distancia entre ella y el acusado. Los servicios sociales tomaron las medidas oportunas para proteger a la embarazada.