La Fiscalía de Lleida investiga a Roblox, un portal de videojuegos, por corrupción de menores: habría múltiples víctimas
La Fiscalía apunta a que podría haber varias víctimas en distintas partes de España
Pediatras alertan de que el videojuego online expone a los adolescentes a graves riesgos físicos y psicológicos
El juzgado de instrucción número 1 de Lleida instruye una causa por un presunto delito de corrupción de menores cometido a través del chat de la plataforma de videojuegos en línea Roblox, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.
La Fiscalía de Lleida subraya en su última memoria que se está investigando este supuesto delito en el que podrían estar implicadas múltiples víctimas en territorio español, según ha avanzado el diario Segre.
Alertas sanitarias sobre Roblox
La semana pasada, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) advirtieron de los “graves riesgos” que conlleva el uso de Roblox por parte de los menores.
La presidenta de la SEMA y del CPS-AEP, María Angustias Salmerón, recalcó que los profesionales han detectado amenazas para la integridad de niños y adolescentes que repercuten de manera directa en la salud física y mental.
Conductas preocupantes en adolescentes
“Son incitados en los chats a autolesionarse, visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía”, apuntó Salmerón.
Ambas sociedades médicas explican que los padres acuden a las consultas de pediatría al observar cambios llamativos en el comportamiento de sus hijos.
Síntomas en casa
Los progenitores describen que los menores presentan autolesiones visibles, alteraciones notables en la conducta, ansiedad, problemas de sueño, retraimiento social y actitudes inusuales en torno a la sexualidad, la identidad o la violencia.
Tras estas advertencias, Roblox aseguró que la seguridad es una “prioridad absoluta, que está diseñado con rigurosas funciones de seguridad integradas”.