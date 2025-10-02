La Fiscalía apunta a que podría haber varias víctimas en distintas partes de España

Pediatras alertan de que el videojuego online expone a los adolescentes a graves riesgos físicos y psicológicos

Compartir







El juzgado de instrucción número 1 de Lleida instruye una causa por un presunto delito de corrupción de menores cometido a través del chat de la plataforma de videojuegos en línea Roblox, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía de Lleida subraya en su última memoria que se está investigando este supuesto delito en el que podrían estar implicadas múltiples víctimas en territorio español, según ha avanzado el diario Segre.

PUEDE INTERESARTE La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

Alertas sanitarias sobre Roblox

La semana pasada, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) advirtieron de los “graves riesgos” que conlleva el uso de Roblox por parte de los menores.

La presidenta de la SEMA y del CPS-AEP, María Angustias Salmerón, recalcó que los profesionales han detectado amenazas para la integridad de niños y adolescentes que repercuten de manera directa en la salud física y mental.

PUEDE INTERESARTE El peligro de los menores 'youtubers': los efectos nocivos que desconocen de las redes sociales

Conductas preocupantes en adolescentes

“Son incitados en los chats a autolesionarse, visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía”, apuntó Salmerón.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ambas sociedades médicas explican que los padres acuden a las consultas de pediatría al observar cambios llamativos en el comportamiento de sus hijos.

Síntomas en casa

Los progenitores describen que los menores presentan autolesiones visibles, alteraciones notables en la conducta, ansiedad, problemas de sueño, retraimiento social y actitudes inusuales en torno a la sexualidad, la identidad o la violencia.

Tras estas advertencias, Roblox aseguró que la seguridad es una “prioridad absoluta, que está diseñado con rigurosas funciones de seguridad integradas”.