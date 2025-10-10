Rocío Doñoro Ana Valverde 10 OCT 2025 - 16:47h.

¿Por qué la gente se graba llorando en las redes sociales? Es una pregunta que muchos se realizan, pero a la que pocos le encuentran una respuesta. Los psicólogos explican qué hay de verdad y de teatralidad en estos vídeos. “Claro que el melodrama llama más melodrama, solamente me va entrando lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y entonces, claro, al final eso en el fondo me va a crear una ansiedad”, explica Junibel Lancho, psicóloga.

Con las redes sociales vivimos en la era del melodrama. Una generación muy acostumbrada a compartir su día a día en redes sociales y que parece que ha encontrado en lo catastrofista una manera de enganchar a sus seguidores.

Los jóvenes, acostumbrados a la dopamina

Mostrar el sufrimiento está de moda. Derramando lagrimitas aumentan los seguidores y da igual la causa si hay llanto. “Para que a mi cerebro, que es quien lo está viendo, le llame más la atención”, afirma la experta. Que no carga el móvil, lloro. Que me quedo sin gasolina, lloro. Todo vale en esa estrategia para llamar la atención.

El papel de víctima gana fuerza. "Los jóvenes ahora se aburren con muchísima facilidad porque están demasiado acostumbrados a esa dopamina y a esos estímulos tan exagerados", señala Joan Mesegué, psicólogo de 'Amalgama7'. Y lloran desconsoladamente en las redes para “despertar simpatía”. “Llegamos al punto de no saber lo que está bien y lo que está mal porque no tenemos nivel de crítica”, lamenta Lancho. Emociones negativas desproporcionadas, cotizando al alza.