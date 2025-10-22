La Policía Local de Sant Antoni detiene a un hombre en busca y captura por violencia de género: huyó de los agentes y arrolló a uno de ellos

Cinco detenidos por el asalto con armas de fuego y chalecos antibalas a un furgón policial en Ibiza para liberar a un preso

La Policía Local de Sant Antoni detuvo el pasado lunes a un hombre que se encontraba en busca y captura por un delito de violencia de género. La policía calificó el caso de riesgo extremo tras una peligrosa persecución que atravesó todo el núcleo urbano.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado de que el suceso se produjo sobre las 18:30 de la tarde. La policía fue quien detectó un vehículo al que relacionaban con el individuo, circulando por la Avenida Doctor Fleming. Una patrulla de agentes se dirigió directamente a la zona con el objetivo de interceptarle, pero el conductor se dio a la fuga inmediatamente después de desobedecer las órdenes de los agentes, llegando a arrollar a uno de ellos.

El vehículo que se dio a la fuga circuló en sentido contrario a gran velocidad y de forma temeraria por varias calles del municipio. Causó destrozos en otros vehículos y puso en riesgo a los viandantes que se encontraban en la zona. Hubo varios intentos de detención por parte de la policía, pero el acercamiento de los agentes hacía que el conductor se pusiese más nervioso y acelerase el paso del coche. Los agentes consiguieron inmovilizarle al llegar a la zona de Cala Gració, donde el detenido paró el coche al verse acorralado y continuó escapando a pie. De esta manera, los agentes consiguieron retenerle y fue detenido en ese mismo instante.

Los policías resultaron heridos tras la persecución

Los policías sufrieron diferentes contusiones durante la persecución derivados de los impactos que recibieron. Además, momentos después de proceder con la detención del hombre, tuvieron que ser atendidos en el centro de salud. Una vez allí valoraron sus lesiones y su gravedad. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos, entre ellos el de violencia de género por el que se inició ese dispositivo de busca y captura y otros delitos de atentados contra varios agentes de la autoridad, conducción temeraria y daños.

No ha pasado desapercibida la heroica hazaña de los cuatro agentes. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Policía Local han agradecido su labor, ya que pusieron en riesgo su propia integridad física para poder detener al hombre. Algunos ciudadanos también decidieron colaborar en esta persecución, indicando a los agentes por dónde había pasado el vehículo.