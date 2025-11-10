El hombre se ha precipitado desde una altura de unos cuatro metros

Antes de precipitarse por el muro, el hombre se encontraba en las Urgencias

Compartir







IbizaUn hombre de 46 años ha muerto en Ibiza este lunes tras precipitarse desde unos cuatro metros de altura en los exteriores del Hospital Can Misses.

El suceso ha tenido lugar en el exterior de Urgencias del Hospital Can Misses a las 06.15 horas, según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas.

El fallecido estaba sentado en un muro de la zona exterior y ha caído de espaldas desde una altura de unos cuatro metros a la zona de aparcamiento.

El hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave

Como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave.

Ha sido atendido y trasladado al Servicio de Urgencias donde, a pesar del esfuerzo de los sanitarios, ha fallecido.

Según ha podido saber ‘El Diario de Mallorca’ el hombre era un sintecho que acudía regularmente al servicio de Urgencias.

Precisamente, este lunes se encontraba en una camilla en Urgencias antes de salir al exterior y precipitarse.