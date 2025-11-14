El presunto agresor quedó con él con el fin supuestamente de resolver un conflicto anterior pero nunca le pidió perdón

La agresión a un menor en Gran Canaria, víctima de acoso escolar: le acercan una colilla, le insultan y le intimidan en grupo

Nuevo caso de acoso escolar a un adolescente en Gran Canaria. El principal acosador le increpa e insulta mientras el resto lo graba consintiendo lo que ocurre. Hasta le acercan una colilla encendida al menor. Informativos Telecinco ha podido hablar con la abuela de la víctima, un joven de tan solo 14 años. La mujer confirma que es la segunda vez que su nieto recibe una agresión de este tipo, según informa Rita Déniz.

La Policía Nacional ha identificado a los implicados y los padres de la víctima ya han denunciado los hechos tras descubrir el vídeo en redes sociales.

El agresor quedó con la víctima para resolver un conflicto

Según las autoridades, el presunto agresor quedó con él con el fin supuestamente de resolver un conflicto anterior, pero nunca le pidió perdón y lo agredió de nuevo. En las imágenes, el presunto acosador intenta que la víctima le responda a preguntas mientras se ríe de él, le lanza bofetadas e incluso le obliga a fumar y le intenta quemar con el cigarrillo.

Los padres del menor han presentado una denuncia y la Policía Nacional ha confirmado que las personas que participan en la agresión han sido identificadas. La investigación está abierta, no se descarta que pueda haber otras víctimas y todos los datos se van a remitir a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.