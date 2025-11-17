En la unidad de neonatología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, Javier toca suaves acordes para los recién nacidos

‘Neuromúsica’ para mejorar la estabilidad clínica de los bebés y su desarrollo neurológico

Los beneficios de la música son bien conocidos, sus efectos pueden ser tan sanadores que ya la utilizan, incluso, en las unidades de neonatos, como cuenta en el vídeo Antonio Valverde.

En la unidad de neonatología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, Javier, músico terapeuta de la Fundación Diversión Solidaria, pasea con su guitarra tocando suaves acordes para los recién nacidos.

El bebé conecta enseguida con la música y eso se nota en el nivel de oxígeno, la frecuencia cardiaca y la regulación de sueño, unas dulces nanas que crean un ambiente mágico para todas las familias.

