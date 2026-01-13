Hallan muerto en su casa a un hombre en Palma: su jefa denunció su desaparición

Fue su jefa en el trabajo la que dio la voz de alarma

Todo apunta a que murió por causas naturales

PalmaUn hombre ha sido muerto hallado en su casa de Palma varios días después de denunciarse su desaparición.

Fue su jefa en el trabajo la que, según ha publicado el diario Última Hora y han señalado fuentes cercanas, dio la voz de alarma después de que el hombre no se presentara en su puesto de trabajo.

Agentes del Grupo de Homicidios acudieron este lunes al domicilio y en su habitación hallaron el cuerpo sin vida del hombre. Todo apunta a que murió por causas naturales.