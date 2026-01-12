Los agentes continúan con la investigación para esclarecer las causas de la muerte

Los consejos de Sanidad para protegerse del frío que congela media España: no tomar medicamentos sin receta médica

Compartir







PontevedraUn hombre ha sido hallado muerto en el interior de una galería comercial de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, este domingo.

El fallecido, un hombre sin hogar que vivía en la calle, solía resguardarse habitualmente en la galería cuando las condiciones a la intemperie eran extremas, según recoge Diario de Pontevedra.

Varios vecinos que frecuentan la zona fueron los que avisaron a las autoridades, personándose en el lugar agentes de Policía y emergencias sanitarias, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre.

Investigan las causas del la muerte

Al parecer y según los primeros indicios el hombre podría haber muerto por causas naturales, pero no se descarta que el fallecimiento pudiera estar originado por las bajas temperaturas.

Los agentes continúan con la investigación para esclarecer las causas de la muerte.