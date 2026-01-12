Alberto Rosa Agencia EFE 12 ENE 2026 - 16:59h.

El cuerpo fue encontrado el pasado 21 de diciembre en una zona de caza en Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han concluido que el hombre hallado muerto con un disparo de bala el pasado 21 de diciembre en una zona de caza en Tarragona falleció de manera accidental, según apuntan a EFE fuentes de la policía autonómica este lunes.

El cuerpo fue localizado por unos vecinos en una zona boscosa, cerca del estadio de fútbol del Nàstic de Tarragona, y presentaba una herida producida por un arma de fuego.

La policía autonómica investigó inicialmente si la muerte era accidental o si se trabaja de un homicidio, ya que la víctima recibió un disparo por la espalda, pero ahora trabaja con la hipótesis de que fue accidental

El cuerpo fue encontrado por unos vecinos a primera hora de la tarde, quienes avisaron a los servicios de emergencias. Desde un principio se investigó el caso como una muerta violenta. Hipótesis que finalmente ha quedado descartada.