Muere un hombre de 92 años a consecuencia del incendio en una vivienda de Arriondas, Asturias

Un hombre de 92 años ha fallecido en un incendio registrado en una vivienda ubicada en Arriondas, en el concejo asturiano de Parres, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incendio pasadas las 04:30 horas, en una llamada en la que alertaban estar viendo salir mucho humo por la puerta del inmueble, una vivienda de dos alturas que suele estar habitada por un matrimonio de edad avanzada.

El hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria

El suceso tuvo lugar en una casa unifamiliar de dos alturas, donde efectivos de Bomberos del SEPA con base en Cangas de Onís rescataron, cerca de las 05:07 horas, el cuerpo de un hombre del interior del inmueble en parada cardiorrespiratoria, mientras procedían a la extinción de las llamas.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil de Arriondas y una ambulancia de Atención Primaria, cuyos equipos sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al afectado, sin que pudieran salvarle la vida. La Guardia Civil, por su parte, se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

El incendio, que se dio por extinguido pasadas las 06:30 horas, calcinó la cocina del inmueble, mientras que el resto de la vivienda resultó afectada por el humo.