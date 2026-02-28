Inés Gutiérrez 28 FEB 2026 - 08:30h.

Con su último proyecto, Alba Flores ha compartido una parte esencial de su vida y su relación con su familia

El emocionante cara a cara de Alba Flores con sus tías sobre su padre Antonio: “Nunca nos habías preguntado”

Alba Flores lleva muchos años mostrando su talento frente a las cámaras, su trayectoria como actriz no deja lugar a dudas sobre su talento interpretativo y también le permitía mantenerse un poco al margen de entrevistas y apariciones públicas. Ella siempre ha intentado ofrecer pocos detalles sobre su vida personal, lo que nunca ha impedido que mostrara abiertamente su opinión sobre otros temas, probablemente más polémicos.

Los Flores son una familia que lleva el talento en la sangre y esto queda claro cada vez que alguno de ellos se sube a un escenario, ya sea para cantar, interpretar o responder a unas preguntas. El carisma en su caso no se ha saltado ninguna generación y Alba ha sido una de las últimas en demostrarlo públicamente gracias a la promoción del documental sobre su padre, Antonio Flores.

La historia de Antonio siempre ha despertado mucha curiosidad, pero también mucha admiración, ambas cosas parece sentirlas Alba por la figura de su padre, así como un amor infinito que ha sabido filtrar en su último proyecto, que le ha llevado a recibir una nominación en los Goya 2026. 'Flores para Antonio' no solo le ha servido para reconciliarse con las partes más oscuras de la vida de su padre, también para dar un paso al frente y poner voz a todas las personas que han tenido que pasar por lo mismo que pasó ella.

Poco dada a hablar de sí misma, esta experiencia ha hecho que tenga que dar un paso al frente, o que se sienta con la suficiente confianza para poder hacerlo, y gracias a eso se ha podido conocer un poco más a Antonio, pero también a la propia Alba, que ha ido mostrando en entrevistas y promociones un lado hasta el momento desconocido. La artista ha querido compartir algunos detalles más sobre su vida, algo que parecía impensable hasta el momento, pues siempre había mantenido su vida privada prácticamente blindada.

No dudaba, eso sí, en abrirse un poco más durante una entrevista concedida para 'Lo de Évole', donde habló por primera vez de su expareja, "Detrás de la cámara tenía la compañía de mi ex, que me ha ayudado muchísimo con todo el proceso", señalaba, lo que daba pie a que la actriz compartiera algunos detalles más sobre su vida, algo que no suele ser habitual, pues prefiere centrar su discurso en lo profesional.

"Yo salí del armario con 13 años, cuando me di cuenta de que era bisexual. Más adelante, pasé a sentirme más pansexual. En mi familia, a veces, esto les rompe la cabeza. Siempre me han respetado, pero he tenido que explicarme y he sentido su curiosidad. Les cuesta entender, sobre todo, que tenga amigas trans, amigas o amigos no binarios".

Alba Flores y su entorno más cercano

Aunque conocida como Alba Flores, el verdadero nombre de la artista es Alba González Villa, y es la única hija de Antonio Flores y la productora y directora Ana Villa. Nacida en 1986, su vida estuvo marcada por la muerte de su padre, que fallecía cuando la pequeña Alba tenía tan solo 8 años. Una desgracia que todo el mundo lloró, pero que, evidentemente, impactó de manera diferente en su familia, que siempre le ha tenido muy presente y jamás ha dejado de mostrar su admiración por él.

Hija de Antonio, nieta de Lola Flores y El Pescaílla, sobrina de Lolita y Rosario… Alba forma parte de una de las sagas de artistas más importantes del país, lo que puede abrirle algunas puertas, pero también cerrarle otras. Demostrar que merece el lugar que ocupa por su talento y no por su apellido parece algo común a la nueva generación de Flores, "Trabajamos como cabrones todas y lo seguimos haciendo", aclaraba durante su entrevista con Jordi Évole.

Su familia es para ella su pilar fundamental, lo ha sido toda su vida y se ha podido ver especialmente durante la promoción del documental. Se ha dejado ver junto a su prima, Elena Furiase, ha contado con su primo Guillermo para acompañarla a la guitarra al interpretar en directo el tema central de la película y, sobre todo, ha contado con el apoyo infinito de su madre, quien siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano.

Ana fue su mejor protectora tras la muerte de su padre, "Tenía ocho años y tenían que protegerme. También de la prensa", contaba Alba para El País Semanal. Contar con su madre para el documental no fue sencillo, pero sí necesario. "Había temas de los que no quería hablar, como el de las drogas, pero cuando escuchó a Ariel Rot se fue abriendo. Siento que la tengo que cuidar porque ha sido muy generosa y creo que a ella la peli le duele más que a mí".