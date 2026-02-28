Mercedes Afonso relata cómo su hijo Airam se ha tenido que enfrentar a grandes dificultades a lo largo de su vida

Se cumplen 12 días desde que Airam Concepción Afonso, de 20 años, desapareció en La Palma. Hay tres pistas que indicarían que el joven está en el mar: su mochila, la última señal del móvil y el pantalón. Aún así, su madre no pierde la fe y mantiene la esperanza de que su hijo pueda volver a casa.

"Hay dos palabras grabadas a fuego en mi corazón, CONFIANZA y ESPERANZA. Y estas palabras no se han grabado ahora , en estos días, vienen de muy atrás y les voy a contar el porqué", explica Mercedes Afonso en redes sociales.

"Esta familia ha vivido en el infierno durante mucho tiempo", confiesa Mercedes

Mercedes Afonso relata cómo su hijo Airam se ha tenido que enfrentar a grandes dificultades a lo largo de su vida: "Mi hijo Airam sufrió síndrome de PANDAS, desde los nueve hasta los 14 años, una de sus tremendos síntomas era un TOC de limpieza y contaminación, por momentos extremos, que se prolongó hasta los 17 años".

"Cuando él empezó con ese síndrome prácticamente en este país no se sabía lo que era, ni en sanidad. Esta familia ha vivido en el infierno, durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes. Me lo decía mi amiga Elisabeth ayer, somos madres de hijos TEA pero también somos madres de hijos que han sufrido PANDAS, eso nos ha convertido en quiénes somos, a ellos y a nosotras", señala. "Confío en los procesos de la vida. Confío en ti Airam y te amo profundamente hijo mío", sentencia la mujer.

"Quiero trasmitir un mensaje de CALMA, hay demasiado ruido", asegura la madre de Airam

La madre de Airam agradece todo el apoyo que están recibiendo para encontrar a su hijo: "Quiero volver a agradecer inmensamente a todas las personas, que le buscan incansablemente, y que nos ofrecen tanto apoyo y tanto amor". Y pide un poco de tranquilidad mientras se investigan las pruebas sobre el paradero del joven.

"Me consta que las personas que dirigen la investigación están siguiendo todas las pistas, trabajando concienzudamente, pero hace falta tiempo para poder comprobarlas todas. Por eso, quiero trasmitir un mensaje de CALMA, hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respira y escuchar a nuestro corazón, hasta que todo el hilo de pista, que son muchas, se compruebe y se constate", aclara.

Las autoridades siguen realizando nuevos rastreos para tratar de encontrar pistas sobre su paradero, aunque las condiciones adversas del mar impiden, por el momento, la intervención de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas). En el operativo participan tanto cuerpos de seguridad como voluntarios y personal de la Administración. Además, se han empleado drones y perros especializados en rastreo, familiarizados con el entorno forestal, urbano y costero de la isla.