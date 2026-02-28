Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán: habría sido un ataque conjunto con Estados Unidos
El ataque lanzado habría sido un ataque conjunto con Estados Unidos
La propia televisión iraní confirma ya el ataque conjunto sobre Irán
IránEl Ministerio de Defensa israelí ha confirmado que Israel ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país. A continuación, las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí. Según ha informado EFE, el ataque lanzado habría sido un ataque conjunto con Estados Unidos. Tras las explosiones, Irán anunciaba el cierre de su espacio aéreo.
El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa y en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y de la que hay otra prevista para el lunes.
Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.
"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí, que ha declarado "un estado de emergencia especial" en todo el país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Israel.