28 FEB 2026 - 08:41h.

El ataque lanzado habría sido un ataque conjunto con Estados Unidos

La propia televisión iraní confirma ya el ataque conjunto sobre Irán

IránEl Ministerio de Defensa israelí ha confirmado que Israel ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país. A continuación, las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí. Según ha informado EFE, el ataque lanzado habría sido un ataque conjunto con Estados Unidos. Tras las explosiones, Irán anunciaba el cierre de su espacio aéreo.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa y en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y de la que hay otra prevista para el lunes.