Las Ketchup y la italiana Elettra Lamborghini cantaron el 'Aserejé' en el Festival de Sanremo

El ‘Aserejé’, el himno que conquistó medio mundo desde la España de los años 2000, resonó este viernes en el Festival de Sanremo con el dúo entre sus autoras, Las Ketchup, y la italiana Elettra Lamborghini, que compite en el certamen.

Lamborghini es una de los treinta artistas que tratan de llevarse este prestigioso concurso musical, con su canción ‘Voilà’. No obstante en esta cuarta noche de gala los artistas no debían competir interpretando sus propios temas sino elegir una pareja con la que cantar en dúo alguna canción emblemática.

La actuación de Las Ketchup en el festival italiano

Por eso, la siempre provocadora Elettra optó por convocar al trío cordobés para bailar -y hacer bailar- el ‘Aserejé’ desde el escenario del Teatro Ariston de Sanremo.

"Era el verano de 2002 y en todo el mundo se cantaba y se bailaba un solo ‘tormentone’ (canción del verano en italiano): ‘Aserejé'", así las presentó el presentador de la gala, Carlo Conti.

La actuación, que abrió el bloque de los concursantes en esta gala de dúos, fue una explosión de ritmo y color en la que las tres integrantes de Las Ketchup lucieron vestidos de lunares en tonos rojo, negro y blanco que evocaban sus raíces flamencas.

Por su parte, Elettra Lamborghini apareció vestida íntegramente de rojo con unos guantes de lunares a juego de los que se despojó antes de gritar en italiano "Sanremo, ¡todos arriba!", y bajar a cantar directamente entre las butacas.

Acompañadas por varios bailarines repartidos por todo el teatro, algunos de ellos infiltrados entre el público, las artistas lograron que el auditorio se pusiera en pie para seguir la mítica coreografía.

"Amigas, gracias", se despidió la anfitriona italiana al finalizar, cerrando su intervención con un espontáneo "¡Arriba España!".

La 76ª edición de mítico festival concluirá en la noche del mañana sábado con el anuncio del ganador, que tendrá la posibilidad de representar a Italia este año en Eurovisión.