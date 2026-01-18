Según los testimonios de los vecinos, se escuchó una fuerte detonación poco antes de hallar al hombre

Los hechos han tenido lugar en la calle Juan XXIII de la localidad cartagenera de El Algar

Compartir







CartagenaUn hombre, de 41 años de edad, ha fallecido esta madrugada tras ser disparado, sobre las 4.00 horas, en la puerta de una vivienda de la diputación cartagenera de El Algar.

Varias llamadas realizadas al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia han alertado esta madrugada de un grave incidente. Según los testimonios de los vecinos, se escuchó una fuerte detonación poco antes de hallar a un hombre tendido en el suelo y que presentaba una hemorragia abundante.

El hombre ha fallecido antes de haber podido ser evacuado

Los hechos han tenido lugar en la calle Juan XXIII de la localidad cartagenera de El Algar, en una vivienda tipo dúplex. Ante la gravedad del aviso, se han desplazado a la zona de inmediato patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, de los intensos esfuerzos realizados por los facultativos para estabilizar a la víctima y dada la gravedad de las heridas, el hombre de 41 años, ha fallecido en el lugar del suceso antes de poder ser evacuado a un centro hospitalario.