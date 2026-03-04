Gonzalo Barquilla 04 MAR 2026 - 18:36h.

Javier, médico que aprobó el MIR 2026 en Oviedo, habla sobre la puntuación de la número 1 del examen y otras cuestiones relacionadas

¿Qué ha pasado con Bianca Ciobanu? La mujer que ha sacado la mejor nota de la historia en el MIR y que ha despertado dudas

Compartir







El examen MIR 2026, celebrado el pasado 24 de enero en España, ha generado controversia tras la publicación de los resultados provisionales. La Asociación MIR España (AME) y la Organización Médica Colegial (OMC) han solicitado al Ministerio de Sanidad una auditoría externa del proceso, calificando la convocatoria como un "completo caos" debido a presuntos fallos de seguridad, resultados estadísticamente anómalos y deficiencias en la gestión administrativa de la prueba.

Entre los puntos más controvertidos se encuentra el uso de tecnología avanzada para copiar, confirmándose un caso concreto en Santiago de Compostela, donde un aspirante fue sorprendido utilizando gafas con inteligencia artificial y un reloj inteligente, siendo su examen anulado. Ante este escenario, Javier, un médico que aprobó el MIR en Oviedo, ha ofrecido a la web de 'Informativos Telecinco' su visión sobre la polémica de la número 1 provisional, los controles en las aulas y las dificultades para copiar.

PUEDE INTERESARTE Pillan a un médico intentando copiar en el examen MIR 2026 con unas gafas con IA

La polémica de Bianca

El caso de Elena Bianca Ciobanu, número 1 provisional del MIR 2026, ha sido el foco de gran parte del debate público. La principal fuente de sospechas entre algunos aspirantes es la diferencia entre su nota en el examen (una puntuación récord de 188 respuestas netas) y su expediente académico (con una nota de 6,7). La médica rumana de 41 años se ha defendido y ha negado haber utilizado un dispositivo para copiar.

Sobre esta cuestión, Javier comenta: "El examen MIR de este año está siendo polémico, aunque me atrevería a decir que no más polémico que los exámenes MIR de otros años. El año pasado, el foco de la polémica estaba en cuanto a la dificultad del examen, un examen extremadamente difícil que no diferenciaba bien entre alumnos que iban bien preparados y alumnos que iban menos preparados. Y este año la polémica está siendo el número 1 del MIR. Porque el hecho de que una persona con un bien-notable sea capaz de llegar al número 1 del MIR nos plantea la cuestión de que una persona con un expediente académico bueno, no necesariamente brillante, puede sacar perfectamente un buen número de MIR".

El médico subraya la diferencia entre la formación universitaria y la exigencia del MIR: "Al final, los contenidos que se dan en la facultad, la forma en la que te hacen prepararte la carrera, así como las competencias que adquieres durante ella, dista bastante de lo que es el funcionamiento del MIR. En la carrera nos preparan para unos determinados temas cerrados y a responder preguntas que están en el contenido de nuestras diapositivas, mientras que el MIR es un examen abierto, un examen en el que te pueden preguntar cualquier cosa, que no necesariamente tenga que ser especialmente importante, y que hace que las técnicas que tengas que preparar para llevar a cabo ese examen difieran un poco de las que haces durante la facultad".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Preparación y técnicas para el MIR

Sobre las diferencias en la preparación del MIR, Javier explica: "Te tienes que centrar mucho más en lo que es el practicar, en hacer un determinado número de preguntas diarias y en entrenar tus técnicas test más que en cualquier otro examen de la carrera. En la carrera, un objetivo principal era aprender medicina, sentar unas bases para que en un futuro pudieras construir distintos aprendizajes sobre ello. Sin embargo, en el examen MIR lo que nos enseñan es a aprobar el examen MIR y a saber hacer un examen MIR".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si las formas de preparar son distintas, ¿por qué no pueden serlo los resultados? ¿Por qué una persona que utilizó un método en la carrera que no era correcto ahora puede estar descubriendo un método que sea bueno y que le ayude a estudiar y que haga que sus resultados sean mejores? Yo creo, o intento entender, que la gente bastante tiene con lo suyo como para andar copiando en el MIR. Obviamente habrá algún caso, pero están los nervios y son tantas las cosas que te pueden preguntar que yo veo extremadamente difícil copiar", precisa Javier.

Los controles de seguridad para no copiar

Javier describe la vigilancia en su aula en Oviedo como estricta y efectiva: "Mi examen lo realicé en la Facultad de Derecho de Oviedo y fue todo normal. Los turnos se respetaron para llamarnos al examen, la entrada en el examen fue rigurosamente normal y a las personas que no aparecieron en el examen se les estuvo llamando tres veces para ver si llegaban, o sea que la preparación y la vigilancia en el examen MIR fue, por lo menos en mi aula, excepcional".

"Todos los encargados vigilaron que se desarrollase todo sin infracciones. En mi clase, al menos desde mi sitio, yo veía imposible copiar. Es decir, al final si hay cuatro personas encargadas de vigilar en el aula y hay tres pasillos, cada encargado iba por un pasillo todo el rato durante las cuatro horas del examen. O sea, no digo que alguien no pueda copiar en este examen, pero sí que es muy difícil. Por tanto, antes de juzgar si este examen es fácil o difícil de copiar, habría que meterse en ese aula e intentar entender cómo es el funcionamiento", detalla el médico, que considera que "no hay un número elevado de casos que puedan decir que han copiado en el examen o que les haya sido fácil copiar". "Por poder, puede haber alguna persona, pero ese no es el objetivo. Son tantos los contenidos que es muy raro que la parte que tú quieras copiar la tengas disponible", añade.

Tecnología y uso de IA

Javier reconoce que, al final, "meter un pinganillo, unas gafas con IA o cualquier cosa que te pueda ayudar es fácil". "Lo que es difícil es poder sacar rédito de ello, es decir, que te puedas comunicar bien con la persona que está en el exterior, que la persona que te está viendo con las gafas esté viendo la pregunta de forma nítida y que no hagas ningún gesto raro que te delate. Puedes optar por intentar hacerlo, pero creo que es muy complicado sacar partido a los dispositivos", destaca el médico.

"Luego está también la parte de que, pudiendo introducir todas las inteligencias artificiales que se te ocurran, seas capaz de sacar el número uno del MIR. La IA no es infalible, hay bastante error y creo que es bastante difícil sacar el número uno con inteligencia artificial. Hay cosas en las que se equivoca y el número uno del MIR se puede equivocar en muy pocas cosas", sentencia.

La experiencia de Javier evidencia que, pese a casos puntuales de fraude y la polémica sobre notas inusuales, la preparación específica y la vigilancia en las aulas hacen que copiar sea extremadamente complicado. Los resultados excepcionales de algunos aspirantes, como la número uno provisional, pueden explicarse por estrategias de estudio efectivas más que por irregularidades, según explica, mientras que la polémica ha puesto en evidencia la necesidad de una auditoría externa y la revisión de la gestión administrativa del examen.