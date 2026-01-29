El dispositivo de búsqueda se ha activado en la noche de este miércoles y continúa durante este jueves

Los servicios de emergencias están rastreando por tierra, mar y aire

TenerifeUn dispositivo de efectivos de emergencias buscan a una mujer en la costa de Tacoronte, en la isla de Tenerife, tras caer al mar este miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El dispositivo de búsqueda se ha activado en la noche de este miércoles y continúa durante este jueves, que se está rastreando por tierra, mar y aire.

En la búsqueda participan, entre otros, Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).