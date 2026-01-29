Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Desaparecidos

Amplio dispositivo para encontrar a una mujer en la costa de Tacoronte, Tenerife, tras caer al mar

Salvamento Marítimo confirma que se ha enviado un avión desde Canarias para buscar el cayuco
Imagen de recurso de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo

  • El dispositivo de búsqueda se ha activado en la noche de este miércoles y continúa durante este jueves

  • Los servicios de emergencias están rastreando por tierra, mar y aire

Compartir

TenerifeUn dispositivo de efectivos de emergencias buscan a una mujer en la costa de Tacoronte, en la isla de Tenerife, tras caer al mar este miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El dispositivo de búsqueda se ha activado en la noche de este miércoles y continúa durante este jueves, que se está rastreando por tierra, mar y aire.

En la búsqueda participan, entre otros, Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

PUEDE INTERESARTE
Temas