Donald Trump ha vuelto a referirse al estrecho de Ormuz como punto clave del conflicto de Irán y critica a los aliados de la OTAN por falta de apoyo

Donald Trump justifica la guerra contra Irán: "Ha evitado una tercera guerra mundial"

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Las consecuencias económicas del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán se están notando en muchas partes del mundo. El precio del petróleo y el gas se ha incrementado en apenas unas semanas de la guerra y muchos líderes ya se preparan para una subida peor de los precios.

Estos efectos se deben a los sucesivos ataques a las plantas energéticas. Donald Trump solicitaba a la OTAN, a China o Japón que colaborasen en la misión de liberar el estrecho de Ormuz, algo que fue rechazado por todos. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha optado por la prudencia pese a las insistencias del presidente estadounidense.

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Por el momento no han cambiado su tipo de interés. La postura que adquieren es de tranquilidad, esperan para poder informar de los cambios que se puedan dar en la economía para que el pánico no ponga más nerviosos a sus ciudadanos. Sin embargo, no descarta alguna bajada durante los próximos meses.

No ha querido mencionar los ataques a plantas energéticas

Donald Trump no ha querido mencionar los últimos ataques a plantas energéticas, pero sí ha querido referirse de nuevo al estrecho de Ormuz, para decir que una vez que quede liberado, los países aliados tendrán que vigilar la zona para garantizar el tránsito del petróleo, según cuenta la reportera Dori Toribio en directo desde Washington, el presidente asegura que Estados Unidos "no usa el estrecho".

"Donald Trump se pregunta qué pasaría si dejara el estrecho en manos de loa países afectados como un punto de presión para que reaccionen rápido. Esto lo ha publicado en un mensaje de redes sociales tras días recibiendo críticas y reproches, sobre todo a los aliados de la OTAN, por no ayudarle lo suficiente en la guerra".

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"Ha hecho numerosas declaraciones contradictorias que han continuado este miércoles con la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que ha asegurado ante el Congreso que consideran que el régimen de Irán parece estar intacto, pero también muy debilitado estratégicamente tras tres semanas de conflicto".