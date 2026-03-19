Los buzos continúan realizando inmersiones en la zona, frente a la playa del Somorrostro, en busca del joven norteamericano de 20 años

Los Mossos activan la unidad subacuática y marítima para buscar a Jimmy Gracey, el joven de Chicago desaparecido en Barcelona

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BarcelonaLos Mossos d’Esquadra han encontrado flotando en el mar la documentación de Jimmy Gracey, joven estadounidense de 20 años desaparecido en Barcelona tras salir de una discoteca de la zona del Port Olímpic. Sin rastro sobre su paradero desde la madrugada del pasado 17 de marzo, se mantiene en el área un operativo de búsqueda mientras la familia del norteamericano permanece, entre la incertidumbre y la angustia, a la espera de noticias.

Tras el hallazgo de la documentación en el mar, frente a la playa del Somorrostro buzos de la policía catalana están realizando inmersiones ante la posibilidad de encontrar también en el agua al estudiante.

La familia, "profundamente preocupada", sostiene que es "completamente fuera de lo habitual" que no haya establecido contacto

Desde su desaparición, la familia no ha dejado de dar difusión al caso desde las redes sociales, donde solicitando colaboración ciudadana han emitido un comunicado: “Nuestra familia está profundamente preocupada por James ‘Jimmy’ Gracey, quien se encuentra desaparecido en Barcelona desde la madrugada del 17 de marzo”. "Es un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama que estaba visitando a unos amigos en el extranjero durante las vacaciones de primavera. Fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a. m. (CET) en la discoteca Shoko, en la zona del Port Olímpic. Vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros (probablemente tipo jogger) y una cadena dorada con una cruz de pedrería. Mide aproximadamente 1,85 m y pesa unos 79 kg”, han detallado, facilitando una descripción para cualquiera con pistas sobre su paradero.

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“Pedimos a cualquier persona que pueda haber visto a Jimmy o tenga alguna información —por pequeña que sea— que, por favor, se ponga en contacto al +1 224.505.3886. Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y muy cercano a su familia. Es completamente fuera de lo habitual que no se haya comunicado con sus familiares y amigos”, recalcan en su mensaje..

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“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y estamos profundamente agradecidos por el apoyo recibido. Les pedimos que mantengan a Jimmy en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa sano y salvo”, concluye el comunicado, firmado por “la familia Gracey” , y en el que dan las gracias ante cualquier ayuda.

Una persona cercana al estudiante avisó a las autoridades de su desaparición

Fue una persona cercana al joven estadounidense la que interpuso una denuncia en una comisaría de los Mossos d’Esquadra de Barcelona informando sobre su desaparición. El joven nunca regresó al alojamiento Airbnb que tenía alquilado en Ronda de Sant Pere. Desde entonces, no ha cesado la búsqueda.

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Según 'La Vanguardia', el padre del estudiante norteamericano se encuentra desde ayer colaborando con las autoridades en la búsqueda, que lleva la unidad de investigación de los Mossos del distrito del Eixample.