Inés Gutiérrez 18 MAR 2026 - 13:30h.

Estar siempre alerta ante posibles amenazas puede ayudarnos a evitar que nos roben

La Policía Nacional advierte del 'tabnabbing', una nueva forma de ciberataque que afecta a los navegadores de Internet

Compartir







Los timos y estafas siguen evolucionando con el paso del tiempo, y uno de los métodos que más preocupa actualmente es el relacionado con Bizum. En estos casos, el engaño suele girar en torno al dinero, aprovechando la rapidez de este sistema de pago. Por eso, la Guardia Civil y otras autoridades advierten constantemente a los ciudadanos para que se mantengan alerta y no caigan en trampas cada vez más sofisticadas.

Las personas desconfiadas parten con cierta ventaja a la hora de evitar ser víctimas de engaños, porque siempre están dispuestas a sospechar lo peor y a poner en tela de juicio lo que les cuentan los demás. Sin embargo, esta actitud tampoco es perfecta: cuando alguien desconfía de todo el mundo, es probable que esa misma desconfianza termine generando distancia y que otras personas también duden de él.

Por eso, encontrar un punto intermedio suele ser la mejor opción: no desconfiar de todos por sistema, pero tampoco aceptar sin más lo que diga cualquiera. A lo largo de la historia siempre han existido personas capaces de detectar el punto débil de los demás y aprovecharse de su buena fe para conseguir lo que quieren. A veces se trata solo de pequeñas trampas o triquiñuelas que apenas tienen consecuencias, aunque en otras ocasiones el daño puede ser mucho mayor.

Hoy en día, además, las redes sociales se han convertido en una herramienta muy útil para alertar a los usuarios sobre las trampas más habituales. Gracias a estos avisos, muchas personas pueden estar prevenidas sin tener que confiar únicamente en su propio juicio. Aun así, conviene actuar con prudencia: si recibes un Bizum inesperado de alguien que no conoces, lo mejor es no precipitarse y comprobar bien la situación, ya que podría tratarse de un intento de estafa.

PUEDE INTERESARTE Cómo usar Bizum, PayPal y otras apps de pago sin perder el control de tus finanzas

La advertencia de la Guardia Civil si te llega un Bizum inesperado

Aplicaciones como Bizum se han convertido en una forma segura y sencilla de hacer pagos y transferencias entre particulares. Se trata de un método muy práctico que cada vez más gente emplea, por lo que solo era cuestión de tiempo que encontraran su punto débil y lo emplearan para robar dinero a algunas personas. El timo del que advierten las autoridades empieza de una forma muy simple: recibimos un Bizum de un número desconocido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de una transferencia que no esperábamos, por lo que no hay duda de que en realidad es un error, alguien se ha equivocado al introducir alguno de los números necesarios y el dinero que pretendían enviar a otra persona ha terminado en nuestro número de cuenta. Nuestras sospechas quedan confirmadas al recibir un mensaje en el que se nos informa de que ha sido una equivocación y se nos pide si sería posible que devolviéramos ese dinero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lo más lógico es pensar que quien nos escribe es sincero y no hay mala intención por su parte. Al fin y al cabo, el dinero que nos piden no era nuestro y ha llegado a nuestra cuenta sin pedirlo, no nos cuesta nada devolverlo. Hacerlo es un error que no debemos cometer, porque ese dinero podría provenir de una cuenta robada. Si el dueño de la cuenta lo denuncia, la transferencia puede quedar anulada y el dinero es retirado. Si ya hemos devuelto el dinero que nos han enviado por Bizum, no nos quedaremos igual, tal y como esperábamos, perderemos el dinero que hemos enviado y el que hemos recibido.

"El estafador ha usado a una tercera persona como víctima, esa persona denuncia el cargo, el banco le devuelve el dinero y tú te quedas sin nada", explican en el vídeo compartido en sus redes sociales, empleado para poner a todo el mundo sobre aviso, no solo de que hay una estafa en marcha de la que podemos ser víctimas solo por intentar hacer lo correcto, también para señalarnos cómo debemos proceder. "Si recibes un Bizum de un desconocido, no lo devuelvas. Contacta con tu banco y deja constancia, guarda los mensajes y, si insisten y te presionan, denúncialo".

Está claro que es una situación que podría ser completamente inocente, pero lo cierto es que lo más común es hacer las transferencias a través de nuestra lista de contactos, por lo que los errores no son lo más frecuente. Lo mejor es seguir las recomendaciones de las autoridades para protegernos ante posibles robos, de este modo nos aseguraremos de que estamos haciendo las cosas bien y siempre tendremos tiempo de poder devolver ese dinero si se demuestra que ha sido un error honesto.