Las últimas informaciones de la investigación del asesinato de la vecina de la localidad pacense revelan que se perdió un tiempo vital en las primeras horas de la desaparición

Julián y Manuel, los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, trasladados a un módulo de aislamiento por su temor a ser agredidos en la cárcel

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BadajozLas últimas informaciones de la investigación del asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, por la que dos hermanos, –Julián y Manuel, vecinos de la víctima–, han sido detenidos casi nueve años después, revelan que se perdió un tiempo vital en las primeras horas de la desaparición. Agentes de la Guardia Civil llegaron a estar en la vivienda de los acusados, donde la mujer estaba retenida, pero no apreciaron nada sospechoso, pese a que la familia sí dudaba y ha dudado de ellos durante todo este tiempo.

Alertados por el menor de los tres hijos de Francisca, que ya había llamado a la puerta de los hermanos cuando, preocupado porque su madre no regresaba a casa, salió a buscarla, dos guardias entraron en la casa de los acusados esa misma noche del 9 de mayo de 2017 en que se produjeron los hechos. Entonces, los agentes pensaron que el bulto que había en una cama era un familiar enfermo, y no revisaron tampoco un hueco tapado con maderas; una actuación que hoy está en entredicho, pese a que, por su parte, la UCO, desde que desembarcase en la investigación en 2024, sí ha realizado un trabajo minucioso que ha conducido finalmente al hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de la vivienda de los dos hermanos, deteniéndolos y desbloqueando por fin un caso que tras casi nueve años permanecía sin resolver.,

¿Qué falló en los primeros pasos de la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas?

“No tenían autorización judicial”. “Tú no puedes coger unos maderos y levantarlos porque no tienes autorización judicial. No miraron el bulto, no por nada, sino porque no podían entrar. Luego, no entraron en la puerta de arriba porque tampoco podían entrar”, explica la propia abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ante las cámaras de Informativos Telecinco.

Después, los investigadores ya no volvieron con orden judicial. Se centraron en que se podía haber desorientado y después en que se había marchado voluntariamente. Además, aunque el móvil de Francisca fue apagado a los 10 minutos, no creyeron a su familia.

“En ese momento, a las declaraciones que ellos tenían no le dieron la importancia que posteriormente han tenido, y en un momento en que se barajaban más hipótesis. No tenían los indicios que se han tenido más tarde. Es la única explicación que le encuentro”, señala la abogada de la familia.

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Entonces, no vieron tampoco las contradicciones de los hermanos Julián y Manuel y llegaron incluso a centrarse en un temporero; el último que le vio. Sin embargo, siete años después, la UCO revisó, recuperó las reconstrucciones y reconstruyó los hechos. Utilizaron “técnicas que en aquel momento tampoco existían”, explica la letrada, Verónica Guerrero.

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El desembarco de la UCO en la investigación, clave para la detención de los hermanos

Esa irrupción de la UCO, que además solicitó a la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Guardia Civil un análisis de los hechos y del perfil de la desaparecida y su posible responsable o responsables de la desaparición, fue clave para reconducir la investigación hasta dar con los ahora detenidos por el crimen.

El SACD, en el que trabajan agentes especializados en meterse en la mente de los asesinos, denominados ‘perfiladores’ o ‘mindhunters’ (cazadores de mentes), realizó además un informe muy certero que llegó a predecir que el asesino o asesinos debía ser alguien muy cercano y que, incluso, se pudiese aprovechar de una relación de vecindad o confianza con la víctima: “un vecino de una vivienda próxima”. Y no se equivocaron.

De hecho, acotaron el recorrido de Francisca Cadenas aquel día a un tramo “no superior a 75 metros”, por lo que subrayaban que quien fuese responsable de su desaparición tuvo que actuar en un espacio de tiempo muy breve. De hecho, no solo descartaron que la vecina de Hornachos se hubiese desorientado o hubiese sufrido un accidente, sino que además señalaron ya entonces, en julio de 2024, que todo apuntaba a una “desaparición forzada” y un “homicidio con ocultación de cadáver”, por lo que trasladaron a sus compañeros de la UCO que priorizasen “sospechosos que cuenten con una vivienda en esa zona”. Y así fue: ‘Juli’ y ‘Lolo’, como conocían a los vecinos en Hornachos, fueron detenidos por su implicación en el crimen después de que hallasen en el patio de su vivienda, en una arqueta tapada con losas y cementos, los restos óseos de Francisca Cadenas.

En esa detención, además, también fueron claves las escuchas que los agentes realizaron tras instalar, previa autorización judicial en octubre de 2024, micrófonos en los coches y en la vivienda de los hermanos. Así, pudieron escuchar conversaciones y hasta “soliloquios” en los que llegaban a decir frases como “No la vais a encontrar”. También una que fue reveladora, emitida por Julián, –el menor de los hermanos–, cuando ya la UCO había incrementado la presión sobre ellos hasta comunicarles un cambio en su situación procesal de testigos a investigados: “Lo del rincón es lo que más mal rollo me da”, llegó a decir, presumiblemente en referencia a ese punto del patio de su casa donde poco después los agentes encontrarían los restos de Francisca.

La participación de Manuel y la confesión de Julián sobre el asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos

Tras la detención de los dos hermanos, ahora intentan probar la participación activa también de Manuel. Julián terminó confesando, per le exculpó reiterando la coartada que este mantenía durante todo este tiempo: que él, –el mayor de los hermanos–, estaba en el hospital de Mérida, donde estaba ingresado su padre, a la hora en que se produjo la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos. Sin embargo, del auto del juez se desprende que “Manuel llegó más tarde a la casa, pero es evidente que conoce elementos del momento de la muerte y hace afirmaciones sobre las partes íntimas de la víctima".

“Es un poco el que determina qué hacer en cada momento”, apunta, por su parte, la abogada de la familia.

Ahora, y en paralelo, los agentes esperan encontrar más indicios en los teléfonos viejos y actuales de los hermanos, así como en un pendrive que ya analizan.