La DGT nunca nos va a comunicar una multa a través de un correo electrónico

La Asociación Española de Consumidores ha advertido de nuevos fraudes que se están llevando a cabo relacionados con falsas notificaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La asociación advierte de que muchos ciudadanos han recibido falsas multas de tráfico en sus correos electrónicos, donde se les informa de que tienen una sanción pendiente y que tienen que pagar de inmediato.

El mensaje de los estafadores

El aviso que se recibe en el correo indica lo siguiente:

“Aviso urgente de regularización de sanción pendiente

Estimado/a

A pesar de varios intentos de contacto, el pago de su multa, emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT), aún no ha sido recibido. En consecuencia, el importe inicial de 100,00 € ha sido incrementado a 250,00 €.

En caso de no recibir el pago dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de este mensaje, el importe será incrementado automáticamente hasta 500,00 €.

Para regularizar su situación, le rogamos efectuar el pago a través de nuestro sitio web seguro:

En caso de realizar el pago hoy, podrá beneficiarse de un reembolso del 75 % en un plazo de 24 horas tras la transacción.

Importante: Esta infracción conlleva la retirada de 3 puntos de su permiso de conducir, conforme a la legislación vigente.

Para cualquier consulta, nuestro servicio de atención al cliente queda a su disposición.

Atentamente,

Dirección General de Tráfico (DGT)

Referencia: 19166933-0CBC-CEC2-692B509DDA039CCE”

Tras este mensaje incluyen un enlace para regularizar el pago al que la asociación advierte que no hay que pinchar.

Cómo saber que no es una multa de la DGT

La asociación detalla varios puntos en los que hay que fijarse para darse cuenta que no se trata de una notificación de la DGT:

La DGT no nos va comunicar una multa así, sino que lo haría mediante notificación postal o telefónica con firma digital si estamos dados de alta en ese sistema.

sino que lo haría mediante notificación postal o telefónica con firma digital si estamos dados de alta en ese sistema. Por otro lado, si hay retirada de puntos se tiene que identificar al conductor, cuestión que aquí no se hace.

cuestión que aquí no se hace. Finalmente, en el último párrafo se habla de “servicio de atención al cliente”, algo que no tiene nada que ver con la Dirección General de Tráfico.

Desde la Asociación Española de Consumidores piden a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes. Además, solicitan a la DGT que haga seguimiento y persecución de los delitos asociados con este fraude.