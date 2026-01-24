La Dirección General de Tráfico ha informado este sábado de cómo está afectando el temporal de nieve y hielo a toda España

La borrasca Ingrid azota España | La nieve se ceba con el norte y deja decenas de carreteras cortadas, olas de nueve metros y rachas de viento de hasta 100 km/h

La borrasca Ingrid, que azota buena parte del país, mantiene este sábado en alerta a toda España. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), a primera hora de este sábado 139 tramos de carretera presentan incidencias en 12 comunidades autónomas, con un impacto total de 3.508 kilómetros afectados.

De ese total, 181 kilómetros permanecen completamente cortados al tráfico (nivel negro), mientras que 838 kilómetros se encuentran en nivel rojo, lo que obliga al uso de cadenas, limita la velocidad a 30 km/h y prohíbe la circulación de vehículos pesados.

Otros 1.449 kilómetros están en nivel amarillo, con restricciones de velocidad hasta 60 km/h, y 1.039 kilómetros en nivel verde, donde se exige precaución y se prohíben los adelantamientos de camiones.

Extremadura se encuentra a la cabeza en cuanto a las vías totalmente cerradas, con cuatro carreteras afectadas en la provincia de Cáceres: la CC-224 (Hervás), CC-241 (Pasarón de la Vera), CC-242 (Garganta la Olla) y la EX-109 (Perales del Puerto).

Navarra registra cortes en la NA-137 (Isaba), NA-2011 (Pikatua) y NA-2012 (Muskilda), mientras que Andalucía mantiene cerrados varios tramos en Almería y Granada, entre ellos la AL-5405, la A-395 y la A-4025, estas dos últimas en el entorno de Sierra Nevada.

Uso obligatorio de cadenas en amplias zonas del país

Asimismo, el nivel rojo afecta de forma destacada a Andalucía, con obligación de cadenas en varias carreteras de Almería y Granada, incluidos tramos de la A-337, el Puerto de la Ragua, la A-395 y la A-4030.

En el Principado de Asturias permanecen cerradas la AS-348 (Monasteriu) y la LN-8 (Los Pontones), mientras que 13 tramos más se encuentran en nivel rojo, entre ellos puertos de montaña tan relevantes como San Isidro, Tarna, Leitariegos, Somiedo o Ventana.

Castilla y León es la comunidad con mayor número de tramos en nivel rojo, especialmente en las provincias de León, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria, aunque solo mantiene un corte total en la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

Zonas condicionadas por la nieve

El nivel amarillo afecta a importantes autovías y carreteras nacionales como la A-1, A-6, A-66, A-2, A-52 o la N-122, además de numerosas vías autonómicas y provinciales. En nivel verde se mantienen otros tramos relevantes de la red principal, donde se recomienda extremar la precaución.

En Aragón, la TE-68 continúa cerrada, mientras que numerosas carreteras de Huesca y Teruel permanecen en nivel rojo. Galicia registra un corte total en la OU-122, y Cataluña mantiene la N-230 en nivel rojo.

La Comunidad de Madrid no presenta cortes, aunque varias carreteras secundarias están afectadas por restricciones, al igual que Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y La Rioja.

Más de 1.100 camiones retenidos en Zamora

Las consecuencias del temporal se han dejado sentir con especial intensidad en el tráfico pesado. Más de mil camioneros han pasado la noche en áreas de descanso de la provincia de Zamora debido a las restricciones que impiden la circulación de camiones por las autovías A-6 y A-52, afectadas por la borrasca Ingrid.

La Guardia Civil ha contabilizado 1.144 camiones embolsados en localidades como Benavente, Puebla de Sanabria, Mombuey o La Torre del Valle.

Las limitaciones continúan activas en la A-52, entre Puebla de Sanabria y el límite con Ourense, y en la A-6, desde Benavente hasta la provincia de León.

Previsión meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que la sensación térmica será especialmente baja en zonas altas, debido a la combinación de bajas temperaturas y viento.

Las precipitaciones seguirán afectando a gran parte del país, con acumulaciones más significativas en Galicia, Baleares y el entorno del Estrecho, donde no se descarta la aparición de tormentas acompañadas de granizo menudo.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y extremar la precaución ante un episodio meteorológico que podría prolongarse durante las próximas horas.