La rotura de un gasoducto, que obligó a confinar a los trabajadores de la zona fue el motivo de usar este aviso masivo

Emergencias planteó enviar alertas a las 17.15 y 17.38 horas el día de la DANA

Compartir







El primer servicio de alertas con móviles ES-Alert de España se envió hace tres años en Cabanillas del Campo (Guadalajara). La rotura de un gasoducto, que obligó a confinar a los trabajadores de la zona fue el motivo de usar este aviso masivo para casos de extrema emergencia.

Este 21 de febrero se han cumplido tres años desde que se usó por primera vez en España el sistema de avisos de emergencia ES-Alert, un mecanismo de alerta a la población que se integra en la Red de Alerta Nacional de España y que permite a las autoridades de Protección Civil enviar notificaciones críticas e inmediatas directamente a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en una zona afectada por una catástrofe o emergencia grave, según ha explicado el Ayuntamiento de Cabanillas en nota de prensa.

El Ministerio del Interior, por su parte, ha conmemorado este tercer aniversario con un vídeo grabado en la localidad de Cabanillas del Campo con testimonios de los vecinos que vivieron este momento. El alcalde, José García Salinas, como algunos vecinos -entre ellos, el jefe de la agrupación local de Protección Civil y el jefe de la Policía Local- recuerdan cómo recibieron la alerta.

"Mucha gente no sabía lo que estaba pasando"

"Al principio te pegas u susto porque te llega esta alarma, pero es una herramienta muy útil y muy importante", ha contado una vecina que recuerda aquel momento. "Mucha gente no sabía lo que estaba pasando", pero "ahora la gente esta más habituada".

Aquel primer uso en Cabanillas del Campo fue a raíz de un escape de gas producido cuando unas máquinas que trabajaban en la demolición de la antigua fábrica de ‘Helicolor’ perforaron un gasoducto en el polígono industrial de Cantos Blancos y hubo que confinar a los trabajadores de la zona y a cerrar los accesos.

En estos tres años, las comunidades autónomas han enviado 279 ES-Alert, según figura en el vídeo de Interior, que puede verse en sus redes sociales.