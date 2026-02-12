Paz Serrano 12 FEB 2026 - 16:05h.

Las administraciones insisten en que los mensajes de Es-Alert son una herramienta esencial para proteger a la ciudadanía

El primer Es-Alert por fuertes vientos en Cataluña, entre “incidencias en alguna compañía” en la recepción de los mensajes

El sistema de avisos masivos a la población, conocido como ES-Alert, ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el último año. Desde la DANA que afectó a Valencia en 2023, las autoridades han optado por una estrategia mucho más cauta ante la llegada de fenómenos meteorológicos adversos. El resultado es contundente: el número de alertas enviadas se ha multiplicado por cinco, superando las 200 notificaciones en apenas doce meses.

Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión fue el temporal que golpeó la Comunidad de Madrid y que dejó ocho víctimas mortales. El mensaje de alerta enviado entonces generó debate ya que, para algunos ciudadanos resultó “alarmista” o “invasivo”. Sin embargo, tras lo ocurrido en Valencia, donde la falta de avisos tempranos fue muy criticada, las administraciones han reforzado su compromiso con la prevención.

El reto es el de informar sin generar pánico

En estos días, con la llegada de la borrasca Nils a Cataluña, el uso del sistema se considera plenamente justificado. Las lluvias persistentes y el riesgo de inundaciones han llevado a activar nuevas alertas, en un contexto en el que los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes.

Antonio Aledo, Catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante, destaca que el desafío no es solo tecnológico, sino también pedagógico. El sistema ES-Alert permite mensajes muy breves, lo que obliga a condensar instrucciones claras sin caer en el alarmismo. Además, subraya la necesidad de educar a la población para interpretar correctamente estos avisos y saber cómo actuar ante ellos.

Según este experto, “hay que enseñar a leerlos, a interpretarlos y a responder”, porque la premisa es clara: mejor prevenir que lamentar, incluso si en ocasiones las previsiones no se cumplen con exactitud.

Cataluña, la comunidad que más alertas ha enviado

Desde la implantación del sistema, Cataluña encabeza el número de notificaciones enviadas, con 103 alertas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 26. La tendencia refleja una mayor sensibilidad institucional ante los riesgos climáticos y una apuesta por evitar errores del pasado.

Mientras los temporales continúan intensificándose, las administraciones insisten en que estos mensajes son una herramienta esencial para proteger a la ciudadanía. La clave, aseguran, será encontrar el equilibrio entre la prudencia necesaria y la tranquilidad pública.