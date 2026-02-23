El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno ha acordado ampliar seis meses más la instrucción del 'caso Koldo'

Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos fracasan en su intento de apartar a cinco magistrados del tribunal

Compartir







El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha acordado ampliar seis meses más la instrucción del 'caso Koldo' y no descarta que se produzcan "nuevas imputaciones".

De esa forma lo expone en un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que prorroga otro medio año, a contar desde el próximo 8 de marzo, el plazo de la investigación. Moreno considera que es una medida "procedente, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes", y porque lo ha solicitado la Fiscalía.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Provincial archiva la causa contra Santos Cerdán por presunto falso testimonio en la comisión del caso Koldo del Senado

El juez hace hincapié en el "numeroso material incautado" durante los registros, como "documentación, efectos y metálico", además de evidencias digitales en teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento, que están siendo examinados por los investigadores "para la elaboración de los oportunos informes".

Ábalos, en prisión desde noviembre

"Y cuyo avance", apunta el instructor en la resolución, "irá determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones" en la causa que recibe el nombre del exasesor ministerial Koldo García.

PUEDE INTERESARTE Paco Salazar asegura que nadie del PSOE le pidió que dimitiera y niega que Alegría le reprochara su actitud con mujeres

A principios de febrero, el Tribunal Supremo envió a la AN la parte de la investigación del caso relativa a presuntos amaños de obra pública, declarando perdida su competencia después de que renunciase a su acta de diputado el exministro José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre con su exasesor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El juez indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La semana pasada, Moreno decidió prorrogar al menos hasta marzo el secreto de la pieza separada secreta donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024 para gastos anticipados.