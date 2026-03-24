Malena Guerra 24 MAR 2026 - 21:56h.

La Policía cuenta con numerosas herramientas que les permite identificar en poco tiempo una amenaza de suicidio

La Policía investiga varias agresiones sexuales cometidas por el mismo hombre en Valencia

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Muchos menores son los que se han quitado la vida y que eran víctimas de acoso escolar o a través de las redes sociales. El impacto negativo en muchos niños generó un debate tan necesario que hasta el Gobierno decidió tomar medidas y limitar la edad de acceso a las redes sociales.

Otro de los peligros a los que se enfrentan los más jóvenes en las pantallas son los adultos que ocultan su verdadera identidad para poder aprovecharse de ellos. Es el caso de un niño de 13 años que publicó en su perfil que se iba a suicidar. El mensaje fue interceptado rápidamente por la policía y descubrieron que estaba siendo víctima de un depredador sexual.

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Este no es el único caso que se produce en nuestro país de agresiones y acoso sexual a menores a través de las redes. Los agentes detuvieron a uno de estos ciberdelincuentes sexuales cuando estaba acosando a una niña, mientras grababa escenas sexuales de las niñas haciéndose pasar por un chaval de su edad.

Utilizaba su poca altura y otras herramientas para poder ocultar que en realidad tenía 28 años: "Les decía a las niñas que el aspecto más envejecido que tenía era por un cáncer que estaba sufriendo", explica el subinspector jefe de la UFAM de Toledo. Hasta cuatro juzgados estaban buscando a este pederasta, que se encontraba en una habitación llena de basura: "Una de las formas que hemos tenido de identificarle es por las fotos que mandaba y los tatuajes".

Una de sus víctimas amenazó en redes con suicidarse

Sus víctimas solo tenían entre 12 y 14 años y su objetivo final era poder agredirlas sexualmente: "Cada vez salían más casos y ya vemos que podemos estar ante un caso de un depredador sexual". Su última víctima, de tan solo 13 años, fue quien consiguió desenmascararle. La policía captó un aviso de que había publicado un mensaje en redes amenazando con quitarse la vida.

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Desde el grupo de redes sociales de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, la inspectora cuenta que "cada vez hay más reportes": "Las redes sociales tienen un algoritmo que detecta palabras relacionadas con 'morir' en el menor tiempo posible para contactar con esa persona. Lo que intentamos evitar es que se produzca el suicidio".

Este año el grupo ha registrado hasta 53 alertas por suicidio y siguen aumentado: "Me parece que en 2024 eran 60 a 162 en 2025. Las personas no quieren suicidarse, las personas quieren dejar de sufrir", añade la agente. Gracias a estos algoritmos y a sus herramientas, además de salvar vidas, detienen a muchos ciberdelincuentes