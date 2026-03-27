La desaparición de Daniela era considerada de alto riesgo dada su situación de vulnerabilidad

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La Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de la joven de 18 años, Daniela Joselin M.C. desaparecida en Zaragoza el pasado martes 25 de marzo. Los primeros indicios recabados por los agentes apuntan a que la joven se habría quitado la vida, aunque no se ha informado de más detalles al respecto.

Según recuerda la web de Aragón Digital, la desaparición de Daniela Joslin estaba considerada de alto riesgo dada su vulnerabilidad ya que requería de medicación por las diversas patologías que sufría.

La alerta por su desaparición tuvo lugar el pasado martes 25 años cuando fue vista por última vez en Zaragoza. Con el hallazgo de su cadáver se ha desactivado el dispositivo de búsqueda, quedando el caso en manos policiales y judiciales.