La desaparición de Samuel, de 23 años, tras un brote de esquizofrenia en Zaragoza: su familia pide ayuda

Tras provocar altercados en un algergue fue llevado al hospital y no hay rastro de él tras ser dado de alta.

Las incógnitas de la desaparición de Emilio, 31 años después: salió en chanclas en pleno marzo y su rastro se perdió entre los bosques de Ponga

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A Samuel le echaron del piso en el que estaba viviendo y acabó en un albergue municipal. Allí protagonizó grandes destrozos en las instalaciones municipales fruto de un brote psicótico. Tras ser llevado al hospital, que certificó que no tomaba su medicación, fue dado de alta.

La familia no tiene noticias de él desde el pasado 12 de marzo y está "desesperada", según el Heraldo de Aragón. La familia dice que, a pesar de su situación, hablaba con él a diario. Ante su desaparición han difundido una foto del joven a través de las redes sociales ante el temor de que pueda estar en la calle y sin medicarse.

Samuel Enrique, de padre español, llegó a España hace seis años y se independizó hace tres. La familia, que vive en la lejanía su desaparición, ya ha denunciado ante la Policía los hechos con la ayuda de un joven conocido en España. También se han puesto en contacto con el cónsul honorario en Aragón, Alfredo de Ojeda Villaroya, para tratar de ayudarles a encontrarlo.

Samuel Enrique tiene 23 años, mide 1,78 metros de altura y es de complexión delgada. Tiene el pelo de color negro y los ojos marrones oscuros. Dada la situación del joven la familia pide ayuda urgente para poder localizarlo sano y salvo.