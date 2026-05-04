El Ministerio de Igualdad revela los motivos por los que cada vez más jóvenes consumen pornografía a diario o semanalmente

Los expertos advierten del consumo de la pornografía y la importancia de la educación sexual: "Tenemos que llegar a tiempo"

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Algunos estudios han revelado que la edad en la que los jóvenes empiezan a consumir pornografía es cada vez menor, algo que preocupa mucho en la sociedad porque puede generar muchos problemas entre los adolescentes, e incluso aumentar la violencia de género.

José Rocamora ha explicado a qué se debe este aumento desde el Plató de Informativos Telecinco: "Los datos ayudan a generar una conciencia del problema de los jóvenes con la pornografía. Según el Ministerio de Igualdad la mayoría de padres y madres creen que sus hijos no tienen acceso a la pornografía". Pero es un pensamiento muy alejado a la realidad.

"El 90% de los jóvenes confirman que consumen pornografía y la edad media de empezar a consumir este tipo de contenidos en España está entre los ocho u once años y el 31% de ellos lo hace de manera accidental. Aunque hay medidas que tratan de bloquear el acceso a menores a este contenido, los datos reflejan que no está siendo efectivo". Lo que preocupa a los expertos es que la pornografía puede llegar a generar una adicción entre los más jóvenes.

"Tres de cada 10 casos provoca que los adolescentes consuman pornografía a diario o al menos una vez a la semana. De esta manera se va desvirtuando la realidad de las relaciones sexuales y por eso mismo en Barcelona se ha iniciado un festival del cine dedicado a la educación sexual". El corto del 'Sex Education Film Festival' muestra realidades muy peligrosas a las que se enfrenta la sociedad española.

Algunos de los problemas que puede provocar el consumo habitual de pornografía

Entre ellas, la de una menor que vende fotografías íntimas a cambio de dinero en plataformas pornográficas, otra la de una violación grupal que deja completamente descolocados a los padres de los implicados cuando la policía les comunica lo que su hijo ha hecho o lo el daño que puede hacer la masculinidad frágil en bromas como las que se hace a un novato cuando entra a un equipo de cualquier deporte.

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Todas estas situaciones se muestran en los cortos emitidos en Tarrasa en un certamen cinematográfico que tiene como objetivo crear una conciencia sobre la educación sexual. Mar Carnet, productora del festival, explica que destapar un tabú es uno de los primeros pasos: "Es un tabú histórico en nuestro país de que no se habla de la sexualidad".

En el silencio y obviar la educación sexual es donde el porno se cuela en la vida de muchos jóvenes como "vía de aprendizaje", tal y como explica la psicóloga y sexóloga Alba Povedano: "Es la vía de aprendizaje cuando no se les está dando respuestas". El problema es que los más pequeños consumen un contenido que no les muestra la verdad de las relaciones sexuales, creando dudas y más incerditumbre en sus mentes.