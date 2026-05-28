El hospital asegura que la salida de la enfermera ha sido voluntaria, a pesar de haberle ofrecido otros puesto en el complejo sanitario de Burgos

Detienen a un hombre por agredir sexualmente a dos pacientes y una acompañante en el Hospital Universitario de Burgos

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La denuncia por agresión sexual presentada por una enfermera del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) contra un médico de la UCI ha terminado con la salida voluntaria de la profesional del complejo asistencial, después de meses de baja, una orden de alejamiento en vigor y un proceso judicial aún pendiente de juicio.

Según revela el Diario de Burgos, los hechos denunciados ocurrieron el 15 de agosto de 2025, durante la celebración de una boda de dos compañeros en un establecimiento hostelero, según consta en el auto de la Audiencia Provincial. En la descripción de los hechos, los jueces evidencian que el médico "le había tocado sus genitales a la vez que le cogía por la cintura" y le insinuó en dos ocasiones que le acompañara al baño. La enfermera manifestó sentirse profundamente incómoda, se derrumbó y fue atendida por varios compañeros antes de presentar la denuncia.

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Al día siguiente solicitó la baja laboral. Semanas después pidió una orden de alejamiento, que inicialmente fue denegada un mes más tarde por el Juzgado número 4 al considerar que no existía “una situación objetiva de riesgo” ni quedaba acreditado “control, dominio o intimidación por parte del médico”, según la resolución citada por el medio local. La profesional recurrió y la Audiencia Provincial revocó la decisión, imponiendo al facultativo la prohibición de acercarse a menos de 20 metros de ella.

Regreso al trabajo y medidas internas del hospital

A comienzos de 2026, la enfermera regresó a su puesto en la UCI con la orden de protección en vigor. Tanto ella como el médico seguían adscritos al mismo servicio, lo que obligó al HUBU a reorganizar turnos. Fuentes del hospital, citadas por El Mundo, aseguran que “se tomaron las medidas oportunas indicadas por el juez” y que se adaptaron los horarios de ambas partes para evitar cualquier coincidencia.

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La dirección del complejo asistencial afirma que ofreció a la enfermera “diferentes opciones laborales” dentro de los tres centros que integran el complejo hospitalario de Burgos. Sin embargo, la profesional decidió finalmente aceptar una alternativa fuera del HUBU. El hospital subraya que la salida fue voluntaria.