En el auto del juez Pedraz se recogen mensajes de la exmilitante socialista mencionando al presidente

El calendario judicial del entorno de Pedro Sánchez se complica con el arranque de los juicios y declaraciones

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El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido. Informa en el vídeo Miguel Mollá.

Tras la imputación a la mujer del presidente y la carta de Sánchez a la ciudadanía, el entonces secretario general del partido, Santos Cerdán, convocó una reunión en la sede de Ferraz. El auto del juez recoge los mensajes de la conocida como fontanera del partido. "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", decía Leire Díez. Un encuentro en el que están presentes Díez, Santos Cerdán, el empresario Javier Perez Dolset , Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, y Ion Antolín, exdirector de comunicación del PSOE.

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"Si sale la imputación de Begoña Gómez, el presidente ya dijo, que se limpie todo", añadió. Esa reunión, según el auto, fue "el punto de inflexión". Desde ese momento, el grupo comienza a tratar de desestabilizar las investigaciones judiciales y policiales que afectasen los intereses del PSOE o del Gobierno.

"Ya tenemos una estrategia, está todo perfectamente coordinado"

La prioridad, según desprenden los mensajes del auto, el presidente. "Ya tenemos una estrategia, está todo perfectamente coordinado". Coordinado para ayudar también al hermano y "destruir el procedimiento".

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El día que Sánchez compareció para anunciar que continuaría en el cargo, uno de los integrantes presumía de que Sánchez aludiera a actuaciones de la trama. "Mira el jefe como cita lo de los audios". El grupo habría utilizado medios y recursos vinculados al PSOE.

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Santos Cerdán habría acordado remunerar a Leire Díez con 4.000 euros mensuales, pagos que se habrían articulado mediante facturas falsas a través de sociedades de otros investigados, como el histórico dirigente Gaspar Zarrías.

El fiscal José Grinda

El auto también detalla ofertas al fiscal José Grinda para que archivara causas judiciales por valor, señala esta anotación de Díez, de 300.000 euros que servirían para "ayudarle, que tiene un problema con una menor".

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El auto también menciona la oferta de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano con el fin de condicionar su declaración en sede judicial. Ella declaró que entregó 90.000 euros a Ferraz. Y la financiación del partido a las cloacas a través de publicidad en un medio. "Soy Ion Antolín. La orden está dentro ya del plan de medios. Estará cerca de los 20.000 euros al medio 'Crónica Libre'.