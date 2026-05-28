Garc´´ia Page asegura que lo mejor para España sería "convocar" elecciones y que una "grandísima mayoría en el PSOE" piensa cosas "muy parecidas"

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El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esa región, Emiliano García-Page, ha respondido este jueves a la alusión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo hacia su persona a cuenta de la necesidad o no de convocar elecciones en el país tras los últimos escándalos en el entorno de la sede del partido en la calle Ferraz: "Podemos tener una abierta discrepancia sobre lo que es el interés general", ha dicho al respecto, para añadir después que "de verdad, el país está para cualquier cosa menos para bromas".

Lo mejor para España sería "convocar".

Así ha reaccionado el líder autonómico un día después de que su jefe de filas en el partido y presidente del Gobierno aludiera a él asegurando que "algún compañero" del PSOE está pidiendo un adelanto electoral, pero que si no se ejecuta es porque no puede convocar unas elecciones "por interés partidista".

"El país está para cualquier cosa menos para un intento de ironía, un conato de ironía, porque no llega ni a serlo, obviamente", ha lamentado Page en declaraciones a la Cadena COPE.

En cualquier caso, y asegurando que si Sánchez defiende que lo que conviene a España es una mayoría del PSOE, "y habida cuenta de las extraordinarias encuestas del CIS", lo mejor para España sería "convocar".

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García-Page ha asegurado que una "grandísima mayoría en el PSOE" piensa cosas "muy parecidas" a lo que él verbaliza, "pero muy discretamente".

"Si alguien piensa que el PSOE está encefalograma plano, se equivocan. Hay muchísima gente, no solo muy honrada, muy trabajadora, mucha gente joven con muchas ganas, mucha gente que sabe que finalmente van a llegar momentos difíciles, pero que algunos, muchos, nos estamos cuidando de mantener este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia", ha defendido.