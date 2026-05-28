EEUU ha atacado la base iraní en Bandar Abbas, derribando drones sobre el estrecho de Ormuz

EEUU rompe el alto el fuego y lanza "ataques en defensa propia" contra embarcaciones y bases en el sur de Irán

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El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado cuatro drones 'kamikaze' sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo, alegando que desde allí se iba a lanzar un quinto dron, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington.

Frente a este ataque estadounidense, los iraníes han respondido con un bombardeo a una base perteneciente a Estados Unidos, una ofensiva que Teherán ha defendido, alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente", remarcando que "la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor".

Hasta tres explosiones en Bandar Abbas

Un funcionario estadounidense ha declarado que "las Fuerzas del Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz".

Tras ello, las fuerzas estadounidenses "también han atacado una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron", ha agregado el funcionario, que ha defendido las acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego".

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La confirmación del ataque ejecutado por Estados Unidos llega poco después de que la agencia semioficial iraní Fars y la radiotelevisión pública iraní IRIB hayan informado de tres explosiones al este de Bandar Abbas sin poder precisar la ubicación ni el origen exactos de los estruendos.

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Asimismo, han señalado que las defensas de Bandar Abbas han llegado a activarse durante unos minutos, si bien la cadena pública ha advertido que, pese al ruido, no ha habido señal de explosión alguna en la propia ciudad.

Un ataque sin víctimas ni daños

Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha apuntado que el ataque estadounidense apenas ha alcanzado terrenos baldíos alrededor de Bandar Abbas y que "no ha causado víctimas ni daños".

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Además, ha citado a una "fuente militar informada" que ha asegurado que un buque carguero estadounidense "ha intentado cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se ha visto obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él".

Esta nueva operación se produce dos días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán. Entonces, el capitán de la Armada Tim Hawkins, en calidad de portavoz del CENTCOM, encuadró las acciones militares en una "defensa propia" y afirmó que las tropas actuaban "con moderación durante el alto el fuego en curso", firmado el 8 de abril y luego prorrogado sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Respuesta por parte de Irán

La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber atacado la "base estadounidense origen del ataque" lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz.

"Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer de hoy, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada con proyectiles a las 4:50 (hora local)", ha afirmado el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar.

Con este contrataque, Teherán ha plantado cara a los estadounidenses, advirtiendo que dicha ofensiva por parte de EEUU no iba a "quedar impune" y que la respuesta iraní podría ser "más contundente" si se volvieran a repetir los ataques.