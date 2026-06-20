Vacaciones solidarias:  los sanitarios que continúan su labor con los más necesitados

Graciela Rodríguez 20 JUN 2026 - 20:12h.

Sanitarios de la Fundación Cirujanos en Acción llevan quince años trabajando para ayudar a los más desfavorecidos y ya están haciendo las maletas para la próxima misión

El compromiso y la pasión viajan desde España a África y Latinoamérica

Compartir







A las puertas de las vacaciones hay quien las aprovecha para continuar su trabajo en otras latitudes con fines solidarios. Son los sanitarios de la Fundación Cirujanos en Acción, que llevan quince años trabajando para ayudar a los más desfavorecidos y ya están haciendo las maletas para la próxima misión.

El compromiso y la pasión viajan desde España a África y Latinoamérica

El compromiso y la pasión viajan desde España a África y Latinoamérica. "No concibo mi vida sin esto", dice el cirujano David Fernández Luengos. "Me pregunto cómo se puede tener tanto con tan poco", apunta la radióloga Rosa Calero.

Lo que hacen cambia la vida de mucha gente. "Una chica de 24 años con hipertiroidismo lloraba de alegría cuando la operamos, porque sabía que si no se operaba con nosotros no tenía acceso", explica Luengos. Porque los costes en Uganda son inasumibles, entre 5.000 y 10.000 dólares por operación.

Fátima ya estuvo allí el año pasado y repite. "Me gustaría ir más veces, pero los voluntarios nos costeamos las campañas. Ésta de Etiopía son 2.000 euros", nos cuenta. De ahí la importancia de la solidaridad para salvar más vidas.