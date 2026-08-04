Los progenitores de la joven asesinada el viernes en Santander declararon este lunes ante la jueza que instruye el caso

Prisión provisional para el detenido por matar a Paula, de 27 años, en Santander

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Los padres de Paula Solanas de Miguel, la joven cántabra de 27 años asesinada presuntamente a manos de su pareja el pasado viernes en Santander, declararon este lunes ante la magistrada encargada del caso para conocer cómo era la relación que mantenían su hija y el detenido.

Tal y como recoge ‘El Diario Montañés’, Joaquín Solanas, padre de la joven y quien fuera director general de Cultura con el Gobierno del PP de Ignacio Diego, relató a la jueza que su hija y el agresor se conocieron hace cuatro años. Fruto de esa relación nació un niño, que en estos momentos tiene menos de un año.

Los padres de la joven cántabra señalaron ante la magistrada que Paula rompió su relación el detenido, Nabil, aunque no del todo, ya que había “idas y venidas”. “En alguna ocasión habían dormido juntos tras la ruptura”, comentaron los padres en la declaración, recogida por el citado medio.

"Empezó a ir a conciertos, a cenar con amigas...."

Al parecer, Paula había intentado romper la relación definitivamente y decidió abandonar el piso de alquiler en el que residían. Los progenitores de la víctima describen al supuesto agresor como “controlador y posesivo” y creen que asesinó a su hija por la “ruptura” y porque “no tenía donde ir”.

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Además, los padres comentaron que habían notado cambios en su hija últimamente. “Volvió a vestir con una forma más femenina, empezó a ir a conciertos, cenar con amigas… Parecía que estaba reviviendo. Además volvía a estudiar y se había apuntado a Integración Social”, relataron los padres.

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Quien no declaró ante la magistrada fue el propio Nabil, que siguió las indicaciones de su abogado, tal y como hizo ante la Policía Nacional el domingo. Fuentes cercanas al caso relataron a ‘El Diario Montañés’ que el detenido se mantuvo en todo momento “muy frío” y que “ni siquiera preguntó por su hijo”.

Tras la sesión, el Juzgado optó por decretar la prisión provisional para el hombre de 39 años, que llegó a reconocer que asesinó a puñaladas a Paula. El Ministerio de Igualdad confirmó este asesinato como un nuevo crimen machista. La víctima tenía un hijo menor de edad y no había denuncias previas contra el detenido ni ella estaba en el sistema Viogén.

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Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas este año por violencia machista en España asciende a 33 y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En la calle Perines, una de las zonas con mayor actividad comercial y tránsito peatonal de Santander, el impacto sigue siendo evidente. Los comerciantes consultados por la web de 'Informativos Telecinco' aseguran que el barrio está profundamente consternado.

"No se habla de otra cosa", resumía una vecina que presenció el amplio despliegue policial y la detención del presunto autor del crimen. Todos comparten el mismo deseo: que se esclarezca lo ocurrido y que el responsable responda ante la Justicia. En caso de confirmarse, este sería el asesinato machista número 33 registrado en España en lo que va de 2026.