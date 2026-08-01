La viñeta de Javirroyo: "Acuérdate de los bomberos todo el año"

Javirroyo 01 AGO 2026 - 07:00h.

A todos los bomberos y profesionales que están trabajando en la extinción de los terribles incendios: muchas gracias

Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y exclusiva para Uppers

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A todos los bomberos y profesionales que están trabajando en la extinción de los terribles incendios: muchas gracias. Ojalá por fin sepamos cuidaros y daros presupuesto todo el año. Y un abrazo para todos los vecinos de los pueblos, que aman esos montes y llevan días angustiados. Ojalá por fin sepamos evitar entre todos que vuelva a pasar.