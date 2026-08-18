Al menos 29 estados de EEUU mandan a Meta a juicio por manipular las redes sociales y convertirlas adictivas para los menores

Un juez de EEUU multa a Meta que tendrá que pagar 567 millones de dólares por ser perjudicial "para la salud y la seguridad de los adolescentes"

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Meta se enfrenta a un juicio contra una coalición de 29 estados estadounidenses que la acusan de haber manipulado deliberadamente Facebook e Instagram para volver adictos a los niños.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, afronta en un tribunal federal de Oakland, en California, la demanda conjunta de 29 estados, un proceso que la Fiscalía General de California pudo sacar adelante después de que el tribunal rechazara el último recurso de la compañía para frenarlo.

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La plataforma del magnate ha sido acusada de estar diseñada para explotar deliberadamente las vulnerabilidades psicológicas de niños y adolescentes para conseguir que permanezcan durante más tiempo conectado de manera ininterrumpida.

Esos mecanismos van desde el "scroll o el like", diferentes estímulos que aparecen en la pantalla según sus propias interacciones que genera una adicción invisible y peligrosa, según confirma Xavier Ribas, abogado especializado en derecho digital.

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Los castigos a los que se podría enfrentarse el magnate

Además, también ha acusado a Zuckerberg de recopilar ilegalmente los datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, algo que Meta ha rechazado y que trata de defenderse asegurando que lleva años introduciendo medidas para proteger a los más jóvenes de contenidos que pueden resultar perjudiciales para su salud mental.

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Sin embargo, Zuckerberg tiene algo por lo que estar preocupado en el juicio que arranca este mismo martes, porque os estados reclaman una indemnización millonaria y también una revisión de las estructuras de las redes sociales que podrían estar diseñadas intencionadamente para generar consumos compulsivos. Los expertos han comparado esta batalla judicial con la lucha que comenzó hace años contra la industria del tabaco.

Meta está refutando las acusaciones formuladas por varios fiscales estatales en el marco de su más reciente juicio relacionado con la supuesta adicción en niños y adolescentes a sus redes sociales, la cual busca indemnizaciones de por lo menos 1.400 millones de dólares