Las autoridades brasileñas ordenaron este miércoles la suspensión de las transmisiones en vivo de Discord por graves errores en los mecanismos de protección de menores

La historia de Jay, el niño de 13 años al que incitaron a suicidarse tras una humillante persecución en redes sociales

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Una adolescente de 13 años se suicidó en julio en Brasil después de ser incitada durante una transmisión en directo de 45 minutos en Discord. La posterior intervención policial permitió rescatar a otra chica de 17 años que estaba a punto de quitarse la vida en directo. Además de la detención de cinco menores y un adulto. Las autoridades brasileñas ordenaron este miércoles la suspensión de las transmisiones en vivo de Discord por graves errores en los mecanismos de protección de menores.

“Verdadero espectáculo de horror”

El caso ha conmocionado al país a tal punto que Rosangela “Janja” da Silva, esposa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó públicamente la semana pasada la desactivación en Brasil de Discord, con sede en Estados Unidos.

En un hecho descrito por la policía como un “verdadero espectáculo de horror”, una chica de 13 años residente en Naviraí, en el interior de Mato Grosso del Sur, en el centro‑oeste de Brasil, fue incitada en julio durante una transmisión en directo de 45 minutos en Discord a autolesionarse y luego quitarse la vida.

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Cinco adolescentes y un adulto fueron detenidos por el caso y una operación policial salvó “a otra chica que estaba a punto de suicidarse en directo por Internet”, según un comunicado de la policía.

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Los directos de la plataforma Discord se han utilizado “de forma recurrente” para “prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio” contra menores, según la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), que dio tres días hábiles a sus responsables para cumplir con la suspensión.

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Este organismo público independiente citó “evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos” contra niños y adolescentes.

Uno de los implicados se dio de alta en Discord diciendo que su edad era de 148 años

En un comunicado enviado a la AFP, Discord expresó su “decepción”, pero dijo que estaba analizando la orden de la ANPD y rechazó la “caracterización” que la agencia hizo de la plataforma. “Investigamos rápidamente y eliminamos la comunidad privada, accesible sólo por invitación, involucrada en el caso” del suicidio, señaló la empresa.

Brasil ha buscado en los últimos meses reforzar la protección de los jóvenes en línea. Ahora obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

Alessandro Barreto, coordinador de una unidad para crímenes cibernéticos del ministerio de Justicia, criticó lo que consideró una “falla terrible en la moderación” por parte de Discord. Citó como ejemplo que uno de los implicados dijo tener 148 años al completar la autodeclaración de edad que pide la plataforma. Según Barreto, la adolescente fallecida en julio fue incitada a mutilarse y luego a suicidarse, “todo transmitido en vivo”.

Un bloqueo como el de X en 2024

“Antes veíamos a adultos manipulando a menores. Ahora vemos a menores manipulando a otros menores para cometer barbaridades. Se llama esclavitud digital”, agregó. Uno de los detenidos, un chico de 14 años, estaba “sonriendo como si hubiera pasado de nivel en un juego” cuando lo arrestaron. “Los padres y madres fueron tomados completamente por sorpresa” por el caso, detalló Barreto.

Con sede en Estados Unidos, Discord afirma tener más de 90 millones de usuarios activos diarios en el mundo. Algunos de sus usuarios reaccionaron a la decisión.

“Esto es por una paranoia del círculo feminista y ‘boomer’ del Partido de los Trabajadores (de Lula)”, publicó en la plataforma un internauta que se presenta como “Deuts”.

“Los padres deberían regular esto. Pero tampoco hay como eximir de responsabilidad a empresas multimillonarias”, dijo por su parte “Padeli”.

En 2024, la plataforma X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que esta red propiedad del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.