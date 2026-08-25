Un grupo de fascistas se hace pasar por vecinos que intentar "proteger a los ciudadanos" persiguiendo a los inmigrantes

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La banda ‘Los Ángeles de la noche’ se hacen pasar por un grupo de vecinos que vigilan situaciones de inseguridad, como si se tratasen de verdaderos justicieros. Lo cierto es que la Policía Nacional les ha reconocido como grupos fascistas organizados que tratan de intimidar a inmigrantes, principalmente a marroquíes y argelinos.

Ante la crisis de Ceuta, la tensión no solo ha crecido en la ciudad autónoma, sino que la falta de una actuación temprana y la falta de explicaciones, ha provocado que muchos vecinos tomen de su mano lo que ellos consideran justicia. Estos grupos ya están siendo vigilados por la Policía Nacional, que analizan cada detalle de sus movimientos para intentar evitar el último que hagan.

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El grupo actúa principalmente en la playa de la Malvarrosa bajo el lema "Somos los ángeles de la noche, únete". Aunque se hagan pasar por vecinos que están preocupados por la situación de inseguridad en la zona, pero su vestimenta deja clara su intención: "Queremos que nuestros barrios vuelvan a ser tranquilos y seguros, libres de delincuencia e inmigración ilegal", como dicen en un mensaje publicado a través de redes sociales hecho con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Del líder del grupo a la vigilancia de Interior

Pero la realidad es que son grupos fascistas orquestados que intentan intimidar y perseguir a jóvenes migrantes que se van encontrando por la calle hasta que consiguen que se marchen del lugar, eso sí, a base de violencia. Al frente de este grupo está Ramón Castro, más conocido como 'Levis', un viejo líder extremista con antecedentes penales vinculado a grupos similares, extremistas y radicales.

"Lo único que provoca inseguridad en las calles son este tipo de personas. No estamos a salvo absolutamente nadie y esto hay que pararlos desde el principio". Es el mensaje que lanzan a todos los que están dispuestos a escucharles, haciéndoles creer que en los jóvenes inmigrantes de España está el problema.

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El Ministerio del Interior ha sido tajante con la respuesta y ya los está vigilando muy de cerca para que no se tenga que lamentar ningún herido en sus intentos de 'salvar a los ciudadanos': "Cualquier grupo de esta naturaleza está en nuestro radar y en nuestra actuación y evidentemente investigación". Con estas palabras Marlaska aseguraba que se procedería a la detención en caso de delito e identificación de alguno de los participantes en estas violentas acciones.