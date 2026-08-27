La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha confirmado el primer foco de lengua azul de 2026 en Asturias

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La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha confirmado el primer foco de lengua azul de 2026 en Asturias, con dos animales afectados pertenecientes a una explotación ganadera de bovino del concejo de Tineo.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la presencia del virus del serotipo 3 ha sido ratificada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio nacional de referencia para la lengua azul, tras los análisis realizados a las muestras remitidas por el Laboratorio de Sanidad Animal del Principado.

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Ante la detección, la consejería mantiene activo el seguimiento de la enfermedad. Medio Rural ya había adoptado las medidas preventivas necesarias para controlar su evolución y limitar la circulación del virus. La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes y se transmite mediante la picadura de determinados mosquitos del género Culicoides. No afecta a las personas ni supone un riesgo para la salud pública.

Recomiendan extremar las medidas de prevención

La consejería recomienda a los titulares de las explotaciones ganaderas extremar las medidas de prevención, con especial atención a la desparasitación de los animales y a la vacunación frente a los serotipos circulantes.

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La vacunación constituye la principal herramienta para prevenir la aparición de casos clínicos y reducir el impacto sanitario y productivo de la enfermedad. En este sentido, el Principado apoyará la compra de las vacunas frente a la lengua azul que se adquieran durante 2026.

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Medio Rural continuará realizando un seguimiento permanente de la situación epidemiológica en Asturias, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los servicios veterinarios oficiales, para adaptar las medidas de prevención y control a la evolución de la enfermedad.

La consejería recuerda a los ganaderos la importancia de comunicar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales y de mantener las medidas de prevención recomendadas para proteger la cabaña ganadera.