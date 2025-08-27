Detectan el primer caso de serotipo 3 de lengua azul en una vaca en Guipúzcoa

Redacción Euskadi Guipúzcoa, 27 AGO 2025 - 13:56h.

Este último foco reportado por la Diputación de Gipuzkoa se declaró el pasado mes de julio en un vacuno de una explotación de Arrasate

Se ha detectado en las últimas horas el primer caso de serotipo 3 de lengua azul en una vaca en Orio, según confirmó la Diputación Foral de Gipuzkoa después de que se localizase también otra infección de este tipo en Vizcaya, en este caso en un ejemplar de Encartaciones. Desde Enba, la organización agraria de los baserritarras, explicaron que la vaca contagiada detectada en el territorio estaba vacunada, por lo que los síntomas han sido muy leves.

La Diputación recomienda a los ganaderos, como medida preventiva, que vacunen a las reses contra este serotipo 3 si no han participado en la campaña voluntaria que ha estado abierta con anterioridad. Ha agregado que pronto se informará a los ganaderos sobre la nueva campaña de vacunación contra el serotipo 3, 4 y 8 que comenzará en otoño.

33.123 vacas afectadas

Este último foco reportado por la Diputación de Gipuzkoa se declaró el pasado mes de julio en un vacuno de una explotación de Arrasate. Se unió a los casos identificados en Álava, Vizcaya, Burgos y Navarra, donde se ha detectado el serotipo 8.

El año pasado, se vacunaron en Guipúzcoa de los serotipos 4 y 8 33.123 vacas de 1.417 explotaciones y 101.163 cabezas de ovino de 2.226 explotaciones.

Esta enfermedad vírica, favorecida por las altas temperaturas, hace peligrar la cabaña ganadera foral, con un impacto que combina pérdidas económicas, mortalidad de animales y un notable incremento de los costes de producción. Transmitida por mosquitos del género Culicoides, afecta principalmente a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y provoca fiebres altas, inflamación, dificultades respiratorias, abortos y, en los casos más graves, la muerte del animal. Aunque no se transmite a humanos, sus consecuencias sanitarias y económicas en el sector ganadero son enormes: provoca pérdidas de producción, mortalidad de animales y costes añadidos por vacunación.

Los mosquitos Culicoides no solo transmiten la enfermedad de la lengua azul, sino que también son transmisores de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), también conocida como el “covid de las vacas”. Con orígenes en África, fue detectada por primera vez en Europa en 2022. Los animales que sufren esta patología pierden peso rápidamente y presentan problemas reproductivos. Aia cuenta con una estación de muestreo de mosquitos para vigilar este tipo de dolencias.